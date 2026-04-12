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Muere el padre de Mary de Dinamarca: "Perdurará el amor y la gratitud por todo lo que me enseñó"

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La Casa Real danesa ha anunciado este domingo el fallecimiento del padre de la reina Mary de Dinamarca, John Dalgleish Donaldson, a los 84 años de edad, en la localidad australiana de Hobart (Tasmania), donde residía. La propia soberana ha querido compartir un mensaje personal junto al comunicado oficial, expresando su pesar por la pérdida de su progenitor.

"Mi corazón está triste y me embarga la melancolía. Mi querido padre ha fallecido, pero sé que cuando el dolor desaparezca, los recuerdos se harán visibles, y lo que perdurará con más fuerza será el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó", escribe la reina en su despedida.

Según señala el mismo comunicado de la Casa Real danesa, la salud del padre de la reina Mary llevaba un tiempo deteriorándose. Cabe recordar que hace menos de un mes, los monarcas viajaron a Australia en viaje oficial, momento que la reina aprovechó para visitar a su progenitor en la que presumiblemente fue su último momento junto a él.

La figura de John Donaldson siempre fue importante para la reina Mary de Dinamarca. Enviudó cuando su hija sólo tenía 25 años y a partir de ese momento se convirtió en el pilar fundamental de la familia. Hombre discreto, apoyó a la reina en todo momento, la llevó con orgullo al altar en su boda con Federico de Dinamarca, ahora rey, y a pesar de la distancia, siempre han estado muy unidos, como así destacaba la prensa danesa al dar la noticia de su muerte.

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