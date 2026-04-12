Los Pumas UNAM vencen a Mazatlán y suben al cuarto lugar en el torneo Clausura mexicano

México, 12 abr (EFE).- Los Pumas UNAM, equipó donde juega el costarricense Keylor Navas, superaron este domingo por 3-1 al Mazatlán, con lo que ascendieron al cuarto lugar del Clausura mexicano en la decimocuarta jornada.

Los felinos llegaron a 27 puntos, con los que prácticamente aseguraron su participación en la lista de los ocho primeros que clasificarán a la fase final; Mazatlán se quedó en 11 unidades en el penúltimo escalón de la tabla.

El paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y Guillermo Martínez anotaron para el equipo local, mientras que por Mazatlán descontó el chileno Josué Ovalle.

Los Pumas fueron superiores desde el inicio, lo manifestaron al minuto cinco gracias a un pase filtrado de Alan Medina para Robert Morales, quien remató a la izquierda de Ricardo Rodríguez para anotar el 1-0.

Los felinos mantuvieron el ritmo y marcaron el 2-0 al 14, en un tiro de esquina pasado que Juninho empujó a la red en el segundo poste.

Pumas bajó el ritmo, algo que Mazatlán aprovechó para reaccionar en el 36 con el 2-1 en una jugada individual por izquierda de Josué Ovalle, que se llevó a Rodrigo López y quedó cómodo para fusilar a Keylor Navas.

En la segunda mitad, Guillermo Martínez selló la victoria por 3-1 al 68, luego de recibir un balón dentro del área que envió al fondo de la portería con disparo de zurda de media vuelta.

Más tarde cerrara la actividad la visita del San Luis al campeón Toluca.

La decimocuarta jornada arrancó el viernes pasado con el triunfo del Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, 1-2 sobre el Juárez FC, y la victoria del León 0-1 sobre el Puebla.

El sábado, Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, lució con un gol y dos asistencias en la goleada de Tigres UANL 4-1 sobre el líder Guadalajara.

El triunfo sirvió a los felinos para llegar a 20 puntos con los que ascendió al sexto lugar, dentro de los ocho que clasifican a la fase final.

En otro partido el Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, derrotó 4-2 al Santos Laguna, último de la tabla.

El Pachuca tiene 28 puntos en la tercera posición del campeonato.

El mismo día, el América, séptimo con 19 puntos, empató 1-1 con Cruz Azul que se mantiene segundo con 28 unidades.

En su partido, el Atlas empató sin goles con el Monterrey y el Querétaro superó 3-1 al Necaxa. EFE