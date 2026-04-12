Las 'Guerreras' cumplen con el pleno ante la débil Israel y esperan rivales para el Europeo

La selección española femenina de balonmano venció (31-13) este domingo a la de Israel en el Pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, para rubricar el pleno de victorias en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa 2026.

Las 'Guerreras' no dejaron pasar la oportunidad de seguir creciendo con el nuevo seleccionador Joaquín Rocamora, y dominaron de principio a fin. España, que tenía ya asegurado el primer puesto del Grupo 6, conocerá este jueves sus rivales del Europeo.

El seis de seis en el torneo clasificatorio llegó con una sólida actuación defensiva, intensidad en las recuperaciones y eficacia para castigar las pérdidas del conjunto israelí. Danila So Delgado (8 goles) y Lysa Tchaptchet (6) lideraron la actuación coral y plácida ante la selección colista del grupo.

"Quiero darles las gracias a las chicas, porque creo que han hecho un esfuerzo muy grande. No ha sido una semana sencilla: el viaje a Grecia no fue fácil y la lesión de Ester, a la que desde aquí mando un abrazo, tocó mucho al grupo. Aun así, han entrenado cada vez más y mejor", dijo Rocamora en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Creo que el grupo está trabajando muy bien, me ha recibido muy bien y, por tanto, lo único que pienso es en ojalá llegue la próxima concentración para volver a juntarme con ellas", añadió.