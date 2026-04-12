Irán emplaza a EE.UU. a ganarse su confianza tras las negociaciones en Islamabad

Teherán, 12 abr (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró este domingo que Estados Unidos no logró ganarse la confianza de Irán y que ahora debe decidir si es capaz de hacerlo, después de unas negociaciones en Islamabad que concluyeron sin acuerdo tras más de 21 horas de conversaciones.

"Estados Unidos ha comprendido nuestra lógica y nuestros principios, y ahora le corresponde decidir si puede ganarse nuestra confianza o no", afirmó Qalibaf en un mensaje en la red social X.

El dirigente iraní se pronunció así tras su regreso de Islamabad, donde concluyó en la madrugada de este domingo la ronda de contactos de mayor nivel con EE.UU. en casi cinco décadas, sin alcanzar un acuerdo, en medio de una tregua de dos semanas que está en su quinto día.

Qalibaf dijo que la delegación iraní presentó "iniciativas con visión de futuro, pero la otra parte finalmente no logró ganarse la confianza de la delegación iraní en esta ronda de negociaciones".

El dirigente iraní señaló que Teherán acudió al diálogo con "buena fe y voluntad", pero advirtió de que la experiencia de conflictos previos impide confiar en la otra parte.

"Debido a las experiencias de las dos guerras anteriores, no tenemos confianza en la otra parte", sostuvo.

Asimismo, defendió la combinación de presión militar y diplomacia como estrategia de Teherán.

"Consideramos la negociación como otro método de la diplomacia de poder, junto con la lucha militar, para defender los derechos del pueblo iraní", señaló, y subrayó que su país no dejará de consolidar "los logros de los cuarenta días de defensa nacional".

Las declaraciones se producen después de que Irán y Estados Unidos concluyeran las negociaciones con desacuerdos sobre el programa nuclear iraní y el tránsito por el estrecho de Ormuz, restringido por Teherán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance abandonó Islamabad con lo que definió como la "mejor y última oferta" de la Administración Donald Trump, que es un "método de entendimiento" técnico para avanzar en las negociaciones.

Según el vicepresidente, el principal obstáculo para la firma fue la negativa de Irán a asumir un compromiso firme de no buscar un arma nuclear a largo plazo. EFE