Irán defiende su posición negociadora y acusa a EEUU de "exigencias excesivas" en las conversaciones

El Ministerio de Exteriores de Irán ha subrayado el carácter estratégico de la diplomacia en el contexto de las negociaciones que se están celebrando en Islamabad con mediación de Pakistán, al tiempo que ha insistido en su determinación de defender lo que considera los derechos e intereses nacionales frente a Estados Unidos, apenas unos momentos antes de que el vicepresidente norteamericano, JD Vance, anunciase que no hay acuerdo con Teherán, poniendo sobre la mesa una "oferta final" antes de abandonar la capital pakistaní.

En un comunicado, la cartera iraní ha afirmado que "la diplomacia para nosotros es la continuación del jihad sagrado de los defensores de la tierra de Irán", en una declaración en la que también ha asegurado que el país no ha olvidado "las traiciones y las fechorías de Estados Unidos" ni "los crímenes atroces cometidos por ellos y el régimen sionista durante las guerras impuestas segunda y tercera".

Teherán ha descrito la jornada de negociación en Islamabad como un día "largo e intenso", en el que las conversaciones, iniciadas este sábado con mediación paquistaní, se han prolongado sin interrupción con el intercambio constante de mensajes entre las partes.

Según el comunicado, la delegación iraní está empleando "toda su capacidad, experiencia y conocimiento para salvaguardar los derechos e intereses de Irán", en un contexto marcado además por el impacto de la pérdida de sus líderes y compatriotas, lo que --sostiene-- ha reforzado su determinación.

Desde el Ministerio han recalcado asimismo que la República Islámica no renunciará a ningún instrumento diplomático para la defensa de sus intereses. "Nada puede ni debe detenernos en la persecución de nuestra gran misión histórica en relación con nuestra amada patria y la noble civilización iraní", ha señalado, al tiempo que ha defendido la combinación de presión política y negociación como parte de su estrategia.

"EXIGENCIAS EXCESIVAS Y DEMANDAS ILEGALES"

En cuanto a los temas abordados, Teherán ha indicado que en las últimas 24 horas se han tratado cuestiones como el estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní, las reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones y el fin del conflicto regional. No obstante, ha advertido de que el éxito del proceso dependerá de la actitud de la otra parte.

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán", ha subrayado el comunicado.

Por último, el Gobierno iraní ha agradecido la mediación y hospitalidad de Pakistán, al que ha reconocido sus esfuerzos para facilitar el desarrollo de las conversaciones entre Teherán y Washington.

Este comunicado ha sido publicado apenas una hora antes de que JD Vance haya anunciado la conclusión sin acuerdo de las conversaciones en Islamabad, subrayando que Washington ha presentado su "oferta final" tras un proceso de contactos intensos y múltiples reuniones entre ambas delegaciones.

Vance ha señalado que, pese a la duración de las negociaciones, no se han producido avances decisivos y ha defendido que Estados Unidos ha mantenido posiciones claras durante todo el proceso, especialmente en lo relativo a sus líneas rojas sobre el programa nuclear iraní.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de un compromiso "firme" y "a largo plazo" por parte de Teherán para renunciar al desarrollo de armas nucleares, algo que, según ha afirmado, aún no se ha producido.

Así las cosas, el vicepresidente ha defendido que la Administración estadounidense considera haber actuado con flexibilidad y buena fe, aunque ha reconocido que la delegación iraní no ha aceptado las condiciones planteadas por Washington.

Previamente, medios iraníes como las agencias de noticias IRNA y Tasnim apuntaban que las partes preveían retomar los contactos este domingo para una cuarta ronda de diálogo que tendría lugar tras una primera jornada marcada por la intensidad de las conversaciones y las diferencias persistentes.

Según ha informado la agencia iraní IRNA, fuentes no oficiales apuntan a que el proceso negociador se ha extendido un día más a propuesta de Pakistán, una iniciativa que habría sido aceptada por ambas delegaciones, si bien esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales de las partes implicadas.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad han alcanzado su fase "técnica" tras un inédito encuentro directo entre altos representantes de ambos países, con la incorporación de equipos especializados para abordar aspectos económicos, militares, jurídicos y nucleares.

Las partes, que han mantenido varias rondas de contactos y continúan intercambiando propuestas, buscan un marco común en lo que Teherán describe como una "última oportunidad" para el diálogo, en un contexto marcado por la tensión en el estrecho de Ormuz, donde un incidente con un destructor estadounidense ha derivado en movimientos militares de Washington, mientras persisten las discrepancias sobre cuestiones clave como las sanciones.