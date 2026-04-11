Yamanishi y los equipos chinos, rivales a batir en los Campeonatos del Mundo de marcha

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- El japonés Toshikazu Yamanishi y los diferentes equipos chinos son los principales rivales a batir en los Campeonatos del Mundo por países de marcha que se celebran mañana en Brasilia (Brasil), en los que atletas como la ecuatoriana Paula Torres, el español Paul McGrath, el sueco Perseus Karlstrom o las peruanas Kimberly García y Evelyn Inga también aspiran a subir al podio.

La cita mundialista llega con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35 km, el campeonato estrena ahora las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

La competición estará marcada por la temperatura, que podría superar los 25 grados, la humedad, alrededor del 80%, y la altitud, ya que Brasilia está a 1.170 metros sobre el nivel del mar.

El favoritismo en casi todas las pruebas es para los representantes chinos salvo en el medio maratón de hombres, en el que España, ganadora de los 20 km en Antalya 2024, tiene opciones de podio junto con Japón, liderada por Toshikazu Yamanishi, poseedor del récord mundial desde el pasado 15 de febrero (1h20:34).

En el medio maratón femenino entre las favoritas se encuentra la peruana Kimberly García, doble campeona mundial de 2022 y ganadora de los 20 km en estos campeonatos en 2024. Ha tenido un excelente comienzo de 2026, estableciendo su mejor marca personal en 1h34:17 en Dudince.

Otra peruana a tener en cuenta es Evelyn Inga, que logró la victoria en Dudince con una mejor marca personal y sudamericana de 1h33:49. Dado que los tres primeros clasificados de cada nación cuentan para el resultado por equipos, Perú también tendrá la vista puesta en el título por equipos tras no haberlo conseguido por desempate en 2024.

China, campeona hace dos años, vuelve a presentar un equipo formidable. Ji Haiying lidera la lista con su marca de 1h32:22 lograda en Taicang en marzo, seguida de cerca por sus compatriotas Guo Na (1:32:24) y Dou Maocuo (1:32:27). Con cinco de las seis corredoras más rápidas, la fuerza colectiva de China las convierte en claras favoritas en la clasificación por equipos.

En la categoría masculina del medio maratón, la batalla estará entre el brasileño Caio Bonfim, campeón mundial de 20 km y que tendrá el apoyo de la afición, el japonés Toshikazu Yamanishi, bicampeón mundial y poseedor del récord mundial tanto en los 20 km como en la media maratón, y el equipo español liderado por Paul McGrath, medallista de bronce mundial en Tokio 2025 y el veterano Diego García Carrera, quienes subieron al podio en los 20 km en la última edición de estos campeonatos.

Para el maratón femenina el favoritismo recae en China con el trío formado por Gao Yanlong, Wang Jinxi y He Xianghong, que han logrado los tres mejores tiempos de la temporada.

Japón, subcampeón mundial de 20 km en la última edición, presenta una vez más un equipo equilibrado liderado por Hayato Katsuki, medallista de bronce mundial de 35, junto con Kazuya Iwai y Subaru Ishida, quienes han demostrado un buen rendimiento a nivel nacional.

Alemania aspira a la victoria con un equipo experimentado y en plena forma. Christopher Linke, actualmente quinto en el ránking mundial, es el líder de una nómina que completan Karl Junghann y el joven Johannes Frenzl.

Entre los aspirantes individuales, el sueco Perseus Karlström también podría tener un protagonismo destacado. El múltiple medallista mundial, que ha ganado las dos últimas ediciones de este evento (20 km en 2024 y 35 km en 2022), ganó el medio maratón en Dudince presentando su candidatura al podio.

En la categoría femenina de maratón, China, liderada por Xi Ricuo, aspira a subir a lo más alto ante el acecho que supone Ecuador con Paula Torres y Brasil, el equipo anfitrión, con Viviane Lyra. EFE