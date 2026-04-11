Hugo González aprovecha sus minutos en la victoria de los Celtics ante los Pelicans

El alero español Hugo González ha aprovechado sus minutos y ha contribuido a la sólida victoria de los Boston Celtics sobre los New Orleans Pelicans (144-118), sustentada por el acierto desde la línea de tres y que les permite asegurar la segunda posición de la Conferencia Este de cara a los 'Playoffs' por el título de la NBA.

Los de Joe Mazzulla, amparados en su fiabilidad en el tiro exterior -29 triples-, marcaron distancias ya desde el primer cuarto (44-25) y se plantaron en el descanso 31 puntos arriba (82-51). En la reanudación, a pesar de los 36 puntos del escolta Jeremiah Fears y del 'doble-doble' de 25 tantos y 11 rebotes del pívot Derik Queen, los Pelicans fueron incapaces de la remontar la diferencia.

El alero Sam Hauser, con 24 puntos, y el escolta Jaylen Brown, con 23, lideraron la faceta anotadora de los Celtics, mientras que el base Payton Pritchard contribuyó con un 'doble-doble' de 21 tantos y 10 asistencias.

Por su parte, el madrileño Hugo González estuvo 25 minutos sobre la pista en los que le dio tiempo a anotar 10 puntos -4 de 7 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples-, capturar cuatro rebotes, ofrecer una asistencia y recuperar tres balones.

De esta manera, Boston se asegura matemáticamente la segunda plaza de la Conferencia Este con un balance de 55-26, solo por detrás de Detroit Pistons (59-22), y ya espera rival para los 'Playoffs' por el título.