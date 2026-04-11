Agencias

El Sevilla respira hondo ante un Atlético con la cabeza en otras cosas (2-1)

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Sevilla, 11 abr (EFE).- El Sevilla respiró hondo en su desesperada lucha por evitar el descenso al imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, que llegó al Sánchez-Pizjuán con la cabeza en otras cosas, como su lucha por estar en las semifinales de la Liga de Campeones y ganar la final de la Copa del Rey.

Un gol del serbio Nemanja Gudelj, cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario de la primera parte, puso el 2-1 para el Sevilla al descanso y antes un tanto del canterano debutante Javi Boñar equilibraba a los 35 minutos para el Atlético el gol que a los diez logró de penalti para los locales el nigeriano Akor Adams.

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