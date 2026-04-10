Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Oriente Próximo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que militares ucranianos y especialistas en intercepción de drones han logrado derribar drones iraníes tras ser desplegados en varios países del golfo Pérsico durante la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Enviamos a nuestros expertos militares a Oriente Próximo, incluidos especialistas en drones y guerra electrónica. Explicamos a algunos países cómo trabajar con equipos de intercepción. ¿Destruimos 'Shahed' iraníes? Sí, lo hicimos. ¿Lo hicimos en un solo país? No, en varios. Y en mi opinión, esto es un éxito", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Para Zelenski, "no se trataba de una misión de entrenamiento o de maniobras militares, sino de actividades de apoyo para construir un sistema moderno de defensa aérea que realmente funcione". "En esos países que nos abrieron las puertas a sus sistemas de defensa aérea, nuestros expertos pudieron asesorar rápidamente sobre cómo hacer esos sistemas más fuertes y, en algunos casos, compartimos directamente nuestra experiencia en defensa real. En cualquier caso, todo esto ha tenido un resultado muy positivo y genera respeto por Ucrania", ha aclarado.

"También derribamos drones dotados de motores a reacción. Creo que esto es una señal muy buena. Mostramos que funciona. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que comencemos la producción masiva de interceptores que destruirán drones con motores a reacción", ha destacado.

Zelenski ha anunciado, además, que otros tres países han solicitado ayuda a Ucrania en materia de fabricación de drones. Estos países, que "están interesados", son Omán, Bahréin y Kuwait, tal y como ha explicado.

"Tenemos acuerdos de diez años con tres países (Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos). Empresas ucranianas colaborarán con las fuerzas armadas de estos países para proteger instalaciones específicas. Mi tarea consiste en acordar el volumen, los servicios y los tipos de armamento", ha explicado.

"Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones de seguridad con Omán, y también estamos en conversaciones con Kuwait y Bahréin; esto supone una ventaja para los países con los que ya hemos llegado a acuerdos", ha declarado.

En cuanto a Omán, ha matizado, se están negociando "acuerdos generales", siguiendo el "mismo modelo de trabajo sistemático que existe actualmente con los otros países, donde hay grupos de especialistas ucranianos trabajando en la actualidad".

ASEGURA QUE EL OLEODUCTO DRUZHBA ESTARÁ REPARADO EN PRIMAVERA

Sobre la situación en Ucrania, Zelenski ha anunciado que la reparación del polémico oleoducto Druzbha, dañado a raíz de un ataque ruso en el marco de la invasión de Ucrania, se completará esta primavera, por lo que a partir de entonces será posible reanudar el suministro.

"La responsabilidad del suministro recaerá en los europeos. Lo repararemos, porque ese es el acuerdo. Les dije que terminaremos esta primavera. Ya se ha avanzado mucho allí", ha explicado Zelenski durante una rueda de prensa en la que ha manifestado que es "imposible reparar los tanques que se encuentran destruidos", por lo que "habrá que correr riesgos".

En este sentido, ha lamentado que Ucrania "desconoce si Rusia seguirá atacando o no" estas zonas después de que los ataques de enero contra estas instalaciones, situadas en Leópolis, afectaran al servicio y paralizaran el suministro a través de este oleoducto --que une Rusia con países del este de Europa--, lo que suscitó fuertes críticas desde Hungría.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha apelado públicamente al presidente ucraniano para que acelere los plazos de reparación. Además, Budapest ha requisado bienes del banco estatal ucraniano Oschadbank por valor de decenas de millones de euros, así como nueve kilos de oro, en posesión de siete de sus trabajadores cuando cruzaban territorio húngaro.

Budapest reconoció que supeditaba su devolución al desbloqueo del Druzhba, una cuestión que ha llevado además a Hungría a bloquear nuevos paquetes millonarios de ayudas destinadas a Ucrania y la adopción de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

Por otra parte, Zelenski ha señalado este mismo viernes que algunos socios de Ucrania han pedido a Kiev que evite atacar refinerías rusas, especialmente mientras no haya un fin definitivo a la guerra en Oriente Próximo, que ha provocado una crisis energética mundial.

"No voy a decir quién lo ha pedido, pero han sido algunos socios. Lo han hecho a diferentes niveles: militar y político. Durante el bloqueo de Ormuz, los socios han enviado diferentes señales a algunos países determinados: a unos se les ha pedido aumentar la producción, a otros el tránsito, y a nosotros se nos pide reducir los ataques", ha apuntado. "Se teme que todo esto tenga un impacto sobre los precios de la energía", ha añadido.

TRASLADO DE TROPAS RUSAS

El presidente ucraniano ha aprovechado la ocasión para alertar de que Rusia está trasladando a parte de sus efectivos desde su "reserva estratégica" a zonas del frente en Ucrania, por lo que está aumentando su presencia en el territorio.

"Esta nos parece una situación interesante: en un mes destruimos el mismo número de efectivos que movilizan, pero al mismo tiempo, el despliegue está aumentando. Creemos que están propiciando estos aumentos atrayendo a personal militar desde su reserva estratégica", ha dicho.

Además, ha indicado que ya ha abordado el asunto con el jefe del Ejército: "creemos que esto es algo peligroso para Rusia porque con estas acciones pueden debilitar sus fronteras y esto no sería fácil para ellos". "Aún así, van a por ello", ha sostenido, al tiempo que ha sopesado que para las fuerzas rusas "los objetivos principales siguen siendo los mismos; hacerse con Druzhkivka, Kostiantinivka y Pokrovsk antes de que termine abril".

"Esto es imposible, pero no es la primera vez que fijan una fecha límite y ahora tienen esta", ha lamentado, a pesar de que las autoridades ucranianas estiman que Rusia registró casi 90.000 bajas entre sus filas entre enero y marzo de este año.

Asimismo, ha resaltado que los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania se han vuelto "más efectivos" gracias a que "la tecnología mejora día a día". "A veces realizamos operaciones en las que destruimos varios objetivos y a veces solo nos centramos en uno. Los rusos tienen ahora muchos problemas con algunos de estos objetivos", ha subrayado.

"Si quieren que esto termine, deben poner fin a sus ataques, y entonces actuaremos a imagen y semejanza", ha puntualizado, al tiempo que ha confirmado que Kiev ha recibido recientemente un nuevo sistemas de misiles Patriot. "Seguimos trabajando con los socios para garantizar nuestra defensa aérea", ha zanjado.