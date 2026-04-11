Juanma Moreno pide al PP una campaña electoral "muy limpia" y actuar con "sensibilidad"

Granada, 11 abr (EFE).- El presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este sábado a sus candidatos que hagan una campaña "muy limpia" y con propuestas, y que actúen con "sensibilidad" y "empatía".

Moreno ha hecho esta petición en el acto de presentación en Granada de las candidaturas del PP de Andalucía para las elecciones del 17 de mayo, un encuentro en el que ha solicitado a sus candidatos que prioricen la gestión, que muestren sensibilidad y "padezcan" los problemas y dificultades de los andaluces como si fueran propios.

El líder del PP-A ha subrayado que su formación actúa con "seriedad, respeto, serenidad y vocación de servicio público", lo que a su juicio la diferencia de los otros partidos.

Ha asegurado que en la campaña que comenzará oficialmente el 1 de mayo competirán con formaciones políticas que no tienen un programa de gobierno, no son capaces de presentar propuestas y cuyo único objetivo es "romper la mayoría de estabilidad y bienestar" de Andalucía.

"Saben que no tienen opciones de gobernar y lo único que van a intentar es romper la estabilidad, la concordia y la convivencia que hemos disfrutado durante cuatro años", ha aseverado en este encuentro, en el que ha estado arropado por candidatos, afiliados y votantes.

Ha criticado, además, que la exvicepresidenta del Gobierno de España y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no haya dejado su escaño de diputada en el Congreso.

"Algunas han venido aquí a un trámite. Por eso no dejan el escaño y siguen en el Congreso de los Diputados. Yo no he visto un candidato que siga de diputado en el Congreso y candidato. Es una cosa muy rara, pero bueno lo entiendo, porque es un trámite", ha lamentado antes de asegurar que para su formación las elecciones suponen "jugarse el futuro de sus hijos y nietos".

Moreno ha apostado por bajar los impuestos y ha afirmado que el PSOE pretende volver a introducir el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, lo que ha tildado como "un gravísimo error".

Como ha incidido, la rebaja al 1 % ha permitido que se multipliquen un 60 % estas operaciones y ha anunciado que pretenden reducir también al 1 % las donaciones entre hermanos.

Según Moreno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y hasta ahora Montero "fríe año tras año a los ciudadanos a base de impuestos" y "asfixia" a clases medias y trabajadoras y a la pequeña y mediana empresa que "ya no puede soportar más".

Moreno ha destacado que cuenta con "un equipo de gobierno de gestión": "No estamos en el politiqueo, estamos en los problemas de los ciudadanos", ha expresado.

Según ha comentado, lo han acusado recientemente de ser "muy educado", ante lo que se ha preguntado que a qué ciudadano andaluz no le gusta la educación, la corrección y la prudencia.

"Últimamente me echan en cara la sensibilidad. Pues mira, yo no me avergüenzo de ser una persona sensible, de ser compasiva y de saber sufrir cuando alguien lo está pasando mal. No me avergüenzo", ha manifestado antes de concluir su intervención reivindicando el proyecto del PP andaluz como garantía de "estabilidad, futuro y convivencia", frente a lo que ha calificado como "fórmulas del pasado". EFE

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