Pisarello: Los comunes siempre estaremos por la máxima cooperación entre las izquierdas

Barcelona, 11 abr (EFE).- Gerardo Pisarello, candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona y diputado en el Congreso, ha afirmado este domingo, sobre la formación de un frente amplio de izquierdas, que los comunes siempre estarán por "el máximo entendimiento y la máxima cooperación posible entre las izquierdas".

En un contacto informativo mantenido por Pisarello junto a su número dos, Carol Recio, con motivo de la jornada de movilización del partido en los barrios de Verdum y la Prosperitat de Barcelona, el candidato de BComú se ha referido a la propuesta de unidad entre las izquierdas que plantearon el jueves en una charla en la capital catalana la número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Pisarello ha dicho que los comunes "nacimos con esta voluntad de confluencia, con esta voluntad 'frenteamplista'. No ha habido ninguna elección municipal, catalana o de ámbito estatal en la que no hayamos intentado abrir nuestro espacio y llegar a acuerdos con el máximo de fuerzas políticas posibles".

"Nosotros, en un momento excepcional, en el que existe el riesgo no inventado de que un señor como Santiago Abascal pueda ser vicepresidente de este país, cuando los amigos, cuando los siervos de Donald Trump, de Netanyahu, pueden llegar a gobernar, tenemos el deber de actuar con esta vocación frenteamplista y de llegar a acuerdos", ha aseverado Pisarello.

"Ya lo hicimos -ha recordado- en unas elecciones estatales en 2023 y quedamos segundos en la provincia de Barcelona y en toda Cataluña. Nosotros consideramos que en un contexto como este tenemos que mejorar estos acuerdos y vías de cooperación".

"Después tendremos que discutir cuál es la fórmula concreta, porque los partidos tienen el derecho a decidir qué es lo que quieren. Como Comuns, siempre hemos estado y siempre estaremos. Porque no somos una organización frívola y porque sabemos el peligro que tenemos delante", ha concluido el candidato de BComú.

Por otra parte, Pisarello ha dicho que, como alcaldable, quiere abrir "una nueva etapa a la que nos comprometimos después de las primarias, que es bajar a los barrios de Barcelona, escuchar al vecindario, escuchar a la gente, para saber cuáles son sus preocupaciones y para construir una alternativa que tenga este ADN, una alternativa construida desde abajo y con la gente de los barrios".

"Queremos decir de manera muy clara que la propuesta que queremos lanzar aquí, en Nou Barris, es vivienda, vivienda, vivienda, regulación de los alquileres, transporte público, accesible para las clases trabajadoras, supermercados con precios topados para la carne, para el aceite y para los alimentos básicos. Este es nuestro mensaje", ha zanjado Gerardo Pisarello. EFE

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