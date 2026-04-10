Un muerto y un tanque de petróleo incendiado en Rusia por un ataque de drones ucranianos

Moscú, 10 abr (EFE).- Un ataque de drones ucranianos dejó la noche del jueves al viernes un muerto y 13 casas dañadas en la región rusa de Volgogrado, además de provocar el incendio de un tanque de petróleo.

"A causa de un ataque terrorista nocturno perpetrado por drones pertenecientes al régimen criminal de Kiev, un residente falleció a causa de las heridas de metralla", informó el gobernador de Volgogrado, Andréi Boncharov, citado por TASS.

Según las autoridades regionales, fueron dañadas durante el ataque hasta 13 viviendas particulares, una línea eléctrica y una tubería de gas.

Además, un tanque de productos petrolíferos ardió en el distrito de Svetloyarski en la misma región, que se encuentra a unos 900 kilómetros al sur de Moscú.

Mientras tanto, en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, una mujer resultó herida por los escombros que saltaron a causa del impacto de un misil ucraniano en la aldea de Yurásovo, donde se destruyeron cuatro viviendas y otras quince quedaron dañadas.

"La mujer fue trasladada al hospital", comunicó el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que durante la noche las defensas antiaéreas abatieron 151 drones de ala fija, 57 de ellos sobre la región de Volgogrado, 48 sobre Rostov y 35 en Bélgorod.

Hasta nueve drones fueron interceptados sobre el mar Caspio, afirmó Defensa, uno en Kalmikia y otro en Tambov.

El jueves, Defensa informó haber derribado 69 drones ucranianos, la mayoría sobre Kursk. EFE