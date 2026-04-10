Muere el exministro de exteriores iraní Jarazi por sus heridas en un bombardeo a inicios de abril

El exministro de Exteriores iraní Kamal Jarazi ha muerto este jueves a causa de las heridas que sufrió en un bombardeo sobre Teherán el 1 de abril, en el marco de la guerra por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo han confirmado familiares del propio Jarazi a la agencia de noticias iraní IRNA, situando el fallecimiento de quien se desempeñaba como jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores "unas horas" antes de medianoche.

Su muerte se produce tras la de su esposa, finada en el mismo bombardeo en el que resultó herido el también antiguo asesor del líder supremo Alí Jamenei.

El diplomático de 82 años ejerció como ministro de Exteriores durante casi una década, desde 1997 hasta 2005, y en los últimos años había sido estrecho asesor del que fuera líder supremo de Irán hasta su muerte en la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de marzo.

Jarazi se une así a la lista de figuras políticas y militares iraníes muertas en la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel que incluyen al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y a los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

Al calor de su deceso, el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha descrito a Jarazi como "un símbolo de la racionalidad estratégica y la autoridad diplomática" y ha condenado la "clara evidencia de la desesperación de quienes buscan el mal por explicar de forma convincente las estrategias del régimen en el ámbito internacional", en declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria.