Google ha tenido que restringir el acceso a su IA interna, llamada 'Agente Smith', por su popularidad

Google cuenta con un modelo interno de inteligencia artificial (IA), bautizado como 'Agente Smith', que permite a sus empleados automatizar tareas, pero se ha hecho tan popular entre los trabajadores que la compañía ha tenido que limitar su acceso para optimizar su gestión.

Este 'Agente Smith', cuyo nombre puede ser una referencia al personaje de Matrix, ejecuta las tareas en un segundo plano, de forma que los empleados pueden consultarlo y ordenar comandos desde sus propios teléfonos y la plataforma de chat interna de la compáñía, como ha recogido Business Insider.

El modelo, que se lanzó a principios de este año, está basado en 'Antigravity', la plataforma de codificación de agentes de Google para interactuar con diversas herramientas internas de la empresa. Además, puede planificar y ejecutar las tareas de forma autónoma, como han indicado dos empleados familiarizados con el modelo al medio citado.

Otra fuente cercana a la empresa ha explicado que 'Agente Smith' está demostrando ser de gran ayuda a algunos ingenieros de 'software'. Además, una de las personas contactadas por Business Insider ha subrayado que el cofundador de Google, Sergey Brin, les dijo a los trabajadores que este tipo de agentes tendrán un papel importante este año.

Por su parte, un portavoz de Google ha afirmado al medio que "siempre están experimentando con nuevas formas de crear agentes que resuelvan problemas del mundo real para las personas y las empresas", pero no ha dado más detalles ni ha confirmado la existencia de este modelo en concreto.

Este 'Agente Smith' no es el único modelo interno de las grandes tecnológicas. El pasado mes de marzo, The Wall Street Journal avanzó que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, está desarrollando un agente basado de IA para que le ayudase a desempeñar sus tareas.