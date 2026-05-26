El banco Banamex anticipa revisiones anuales del T-MEC hasta 2028

Ciudad de México, 25 may (EFE).- El Banco Nacional de México (Banamex) anticipó este lunes que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría derivar en revisiones anuales hasta 2028, un escenario que preservaría el marco del acuerdo, pero prolongaría la incertidumbre para la inversión.

En su Reporte Económico Diario, el área de Estudios Económicos del banco planteó que el proceso arranca con "alta incertidumbre, marcada por el enfoque proteccionista y transaccional de Estados Unidos", por lo que ve poco probables tanto la extensión automática del tratado como su ruptura.

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Para Banamex, la revisión se perfila como una renegociación en la que Washington buscaría concesiones adicionales "sin desmontar el acuerdo".

También ve baja probabilidad de desarticular el esquema trilateral hacia acuerdos bilaterales, aunque ese camino fortalecería la posición estadounidense.

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El banco recordó que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y que su cláusula de revisión obliga a los tres países a confirmar, en el sexto aniversario, si desean extenderlo otros 16 años. Si alguno no lo confirma, las revisiones pueden repetirse cada año durante 10 años.

El escenario central de Banamex es que, si no hay ratificación antes del 1 de julio de 2026, "se active una posposición con revisiones anuales".

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Bajo ese supuesto, el tratado seguiría vigente mientras ningún país se retire, las reglas de origen continuarían operando y Washington conservaría presión permanente.

Banamex consideró que México interpreta el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, "más como una táctica de negociación que como una intención real de ruptura".

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El análisis apunta a las elecciones legislativas de noviembre de 2026 como factor determinante. Si los republicanos conservan sus mayorías, Trump tendría más margen; si los demócratas recuperan alguna cámara, México y Canadá podrían recuperar espacio negociador.

Hacia 2028, Banamex prevé que Trump "intente administrar el proceso durante su mandato y concluirlo poco antes del relevo presidencial", para no dejar a su sucesor ni al Congreso electo una eventual reconfiguración comercial.

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En lo macroeconómico, el banco advirtió que las revisiones anuales serían preferibles a una ruptura, pero mantendrían elevada la incertidumbre frente a una ratificación inmediata.

Esto afectaría sobre todo a la inversión privada, tras una caída anual de 6,3 % en la formación bruta de capital fijo.

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Banamex incorporó este escenario a sus previsiones de crecimiento, de 1,3 % para 2026 y 1,8 % para 2027, y también anticipó volatilidad cambiaria antes del 1 de julio. EFE