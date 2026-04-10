Agencias

Expertos ONU celebran la creación de una Comisión de la Verdad sobre abusos del franquismo

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Ginebra, 10 abr (EFE).- Expertos de Naciones Unidas celebraron este viernes la reciente decisión de las autoridades españolas de establecer una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, algo que consideraron "un paso histórico".

La decisión era "largamente esperada" y "contribuirá a brindar reparación a las víctimas y a la sanación de la sociedad española", señalaron los expertos, entre ellos el relator de la ONU para la verdad, la justicia y la reparación, Bernard Duhaime.

La comisión, añadieron, "representa una oportunidad histórica para afrontar un pasado doloroso y revelar la verdad sobre los daños infligidos, así como sobre las circunstancias y responsabilidades que los hicieron posibles". EFE

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