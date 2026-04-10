El Gobierno de Paraguay anuncia la remodelación de 19 cárceles

Asunción, 10 abr (EFE).- El Ministerio de Justicia anunció este viernes un plan para remodelar 19 prisiones en Paraguay, un país con más de 19.000 personas privadas de libertad y donde, según cifras de entidades oficiales, la sobrepoblación crítica supera el 90 % en el sistema carcelario.

El titular de Justicia, Rodrigo Nicora, dijo en un acto simbólico en el que dio la "palada inicial" de las obras, que se emprenderá una "reconversión total" de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la mayor del país, ubicada en Asunción, que albergará, según el funcionario, a personas "con procesos abiertos", no condenadas.

Nicora indicó que Tacumbú se inauguró en 1955 con capacidad para 800 reos y actualmente alberga a 1.500 personas.

No obstante, señaló que en "algún momento" unas 4.000 personas estuvieron recluidas en esa cárcel, lo que consideró, permitió que "organizaciones criminales" ejercieran su "influencia".

Los trabajos en Tacumbú incluyen la construcción de nuevas áreas administrativas y para visitas, servicios de sanidad, espacios educativos y sectores habitacionales, detalló el Ministerio de Justicia en un comunicado.

El 'Programa de Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Sistema Penitenciario' tiene como objetivo "modernizar y humanizar los espacios de reclusión" y garantizar "condiciones más adecuadas" para los reos y el personal penitenciario, añadió el despacho de Justicia.

Según el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), hasta enero pasado se contabilizaban 19.874 personas recluidas en las 19 cárceles del país, en las que se registran índices de ocupación que oscilan entre el 131,6 % y el 1.315,1 %.

La sobrepoblación crítica en las prisiones, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, ascendía en enero pasado a 93,95 % y a 92,25 %, según el MNP. EFE