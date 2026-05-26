Irán ordena levantar las restricciones a internet impuestas en las protestas de enero

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ordenado el levantamiento de las restricciones al acceso a internet impuestas en medio de la violencia y la represión de las protestas ocurridas en el país en enero de este año, cuyo balance de víctimas ascendió a más de 3.100 víctimas mortales.

Pezeshkian ha comunicado al Ministerio de Comunicaciones el decreto para el restablecimiento del servicio de internet a la situación previa a enero de 2026, según ha recogido la agencia semioficial iraní Fars, que cita fuentes de la cartera en cuestión.

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El mandatario ha retirado así las restricciones impuestas oficialmente como medidas contra el espionaje y como protección ante ciberataques contra infraestructuras críticas, así como para evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos en áreas como la banca y las plataformas nacionales, todas ellas amenazas que Teherán daría ahora por parcialmente superadas.

Las autoridades iraníes decretaron restringir el acceso a internet en torno a las referidas protestas, que arrancaron para clamar contra la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida, y en el marco de las cuales Teherán confirmó la muerte de 3.117 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la ONG Human Rights Activist in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el total de víctimas mortales su último balance a más de 7.000.

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