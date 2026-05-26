Japón cae al puesto de tercer acreedor mundial tras ser superado por China

Tokio, 26 may (EFE).- Japón ha quedado relegado al tercer puesto como proveedor de créditos externos mundial, superado por China tras haber sido ya desbancado del primer puesto por Alemania el año pasado, a pesar de que sus activos extranjeros alcanzaron un máximo histórico en 2025, informó este martes el Ministerio de Finanzas nipón.

La posición neta de inversión internacional de Japón se situó en 561,75 billones de yenes (3,02 billones de euros al cambio actual) en 2025, un aumento del 4,4 % con respecto al año anterior.

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Se trata del séptimo año de aumento continuado, entre una robusta inversión en el extranjero de las empresas japonesas y la subida de los precios de las acciones.

No obstante, el valor de los activos nipones quedó por primera vez por debajo de los de China, cuya posición neta de inversión internacional ascendía a 3,4 billones de euros según datos publicados en marzo por la Administración Estatal de Divisas (SAFE) del gigante asiático.

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Japón detentó el primer puesto mundial en la clasificación de acreedores durante más de tres décadas, hasta que Alemania desbancó al archipiélago el año pasado. Con una posición neta de inversión internacional de 3,7 billones en 2025, según datos del banco central alemán, Berlín continúa a la cabeza de la lista.

El informe del Ministerio de Finanzas publicado hoy muestra que los activos externos brutos de Japón aumentaron en 2025 un 8,49 % interanual, hasta 1.805,63 billones de yenes (9,7 billones de euros).

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Los pasivos externos aumentaron un 10,45 %, hasta alcanzar los 1.243,88 billones de yenes (6,7 billones de euros). EFE