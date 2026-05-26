Laos intensifica las tareas de rescate de 7 personas atrapadas en una cueva hace 6 días

Bangkok, 26 may (EFE).- Las autoridades de Laos, en coordinación con equipos de rescate de la vecina Tailandia, trabajan contrarreloj este martes para liberar a siete personas que permanecen atrapadas desde hace seis días en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro del país, después de que fuertes lluvias anegaran la zona.

Los siete atrapados, originarios de la provincia de Xaysomboun, entraron a la cueva el 20 de mayo en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y varios deslizamientos de tierra bloquearon la entrada de la cueva, según señaló el medio Vientiane Times.

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Desde entonces, equipos de rescate laosianos y tailandeses "trabajan sin descanso para llegar hasta ellos", sin embargo, las dificultades de acceso y las malas condiciones meteorológicas ralentizan las operaciones cada día.

Los equipos de buceo continúan explorando una cornisa elevada dentro de la cueva, donde persiste un flujo constante de aire y se cree que podrían encontrarse las personas atrapadas.

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Otro grupo de bombeo trabaja para drenar la mayor cantidad de agua posible de la cueva, aunque el nivel del agua ha seguido subiendo, impidiéndoles avanzar.

Las imágenes compartidas en redes sociales por los equipos de rescate muestran a los espeleólogos avanzando por estrechos pasadizos inundados y cubiertos de lodo.

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Las autoridades de Laos también desplegaron ambulancias, vehículos de emergencia, equipos médicos y personal sanitario en la zona para garantizar atención inmediata una vez que las víctimas sean localizadas y rescatadas, indicó la agencia de noticias pública.

Las familias continúan esperando noticias e información oficial del Gobierno, que hasta ahora no ha emitido ningún comunicado oficial, sobre el estado de las personas atrapadas, detalló el Laotian Times.

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En las labores de rescate participan dos buzos tailandeses que formaron parte de la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol Jabalíes Salvajes en la cueva de Tham Luang en 2018, una misión de rescate que atrajo la atención internacional. EFE