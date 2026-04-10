CCOO condena el trato vejatorio en 'call centers' tras la detención de siete personas en Madrid y Fuenlabrada

CCOO ha condenado "rotundamente" el trato vejatorio a personas trabajadoras en 'call centers', después de conocerse la detención de siete personas por estos hechos en 14 centros de trabajo de Madrid y Fuenlabrada, según ha informado este viernes el sindicato.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas --cuatro hombres y tres mujeres-- por explotación laboral de ciudadanos extranjeros en call centers en Fuenlabrada y Madrid.

En concreto, según ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, los arrestados establecían un sistema de castigos humillantes a los trabajadores entre los que se incluía lanzar tartas a la cara en presencia de sus compañeros.

Además, utilizaban guiones estructurados e invasivos que buscaban la confusión con los potenciales clientes para que contrataran determinados servicios o productos.

Los vídeos difundidos, ha expresado el sindicato, son "terribles y muestran cómo se agrede a las personas trabajadoras tirándoles literalmente tartas a la cara como castigo por no cumplir los objetivos de venta telefónica impuestos por la dirección".

"Desde CCOO Servicios denunciamos que aunque estas acciones concretas suponen el lado más extremo de explotación laboral, la realidad habitual y mayoritaria es que las empresas del 'contact center' incumplen ampliamente la normativa laboral", ha criticado el sindicato.

En el sector trabajan unas 100.000 personas realizando tareas de atención al cliente y también de venta telefónica, subcontratadas a su vez por grandes empresas del ramo de las telecomunicaciones, las energéticas, la banca o los seguros.

"Son estas grandes empresas, muchas multinacionales, los responsables en última instancia de subcontratar a este tipo de empresas y no supervisar que respeten la legislación vigente, mención aparte de un trato humano hacia quienes son su voz e imagen", ha asegurado el responsable confederal de 'Contact Center' de CCOO Servicios, Erik Carrión.

En un sector en el que este sindicato "tiene que denunciar constantemente ante la Inspección de Trabajo o presentar demandas ante los tribunales por toda clase de ilegalidades contra los derechos de las plantillas, es sumamente importante organizarse sindicalmente e informar a CCOO de cualquier conducta ilegal para que tomemos todas las acciones a nuestro alcance", ha comentado.