Agencias

Sheinbaum dice estar "orgullosa" de apoyar a Cuba y niega opacidad en envío de ayuda

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Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves "orgullosa de apoyar a Cuba" con el envío de ayuda humanitaria, y rechazó las versiones sobre el supuesto ocultamiento de información sobre el respaldo mexicano a la isla caribeña.

"Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

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