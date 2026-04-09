Astronautas de Artemis vuelven a la Tierra a pasar la batuta a quienes llegarán a la Luna

Pedro Pablo Cortés

Miami, 8 abr (EFE).- La tripulación de Artemis II expresó este miércoles, en su última rueda de prensa desde el espacio, que desean volver a la Tierra para "pasar la batuta" a los astronautas que llegarán a la Luna, además de compartir que la misión les reafirmó que los humanos deben "crear juntos" en vez de "destruir".

"Parte de nuestra ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas, que planeamos entregar a la próxima tripulación", compartió Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la nave Orión.

El piloto, Victor Glover, confesó que el momento que más anhela de la misión, con una duración de 10 días, es el regreso a la Tierra el viernes, cuando amerizarán en el Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (00:07 GMT del sábado).

Glover, de la NASA, ansía compartir los hallazgos de Artemis II, la primera tripulación en orbitar la Luna en más de 50 años, lo que representa los cimientos para una futura base de Estados Unidos en el satélite natural y la eventual exploración humana de Marte.

"Hay mucha información que ya han visto, pero todo lo bueno está regresando con nosotros. Hay muchas más imágenes, tantas historias y, Dios, ni siquiera he empezado a procesar todo lo que pasamos. Aún tenemos dos días más y viajar en una bola de fuego a través de la atmósfera también es profundo", indicó el piloto.

Esta es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, que en 2022 lanzó una nave sin astronautas para sobrevolar la Luna, en 2027 mandará a una tripulación para orbitar la Tierra y en 2028 enviará a dos grupos de astronautas que llegarán a la superficie del satélite natural.

Pese a los problemas del inodoro, los olores y el compartir un espacio reducido con otras tres personas en todo momento, Koch aseveró que la tripulación "ha amado habitar la nave Orión" y que "no hay nada que no extrañarán" de vivir en el espacio.

"Extrañaré la camaradería. Extrañaré estar tan cerca de tanta gente y tener un propósito en común, una misión en común, trabajar duro en ella todos los días, a lo largo de cientos de miles de millas, con un equipo en tierra. Este sentido de trabajo en equipo es algo que usualmente no vives como adulto", relató la astronauta.

Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, en inglés), narró que la misión les refirmó que "los humanos deben crear soluciones juntos en lugar de destruir".

"No ha cambiado mi perspectiva o la perspectiva con la que despegué, que fue que vivimos en un planeta frágil en un vacío, en el vacío del espacio. Lo sabemos por la ciencia. Somos muy afortunados de vivir en el planeta Tierra", subrayó.

Mientras el comandante de la misión, Reid Wiseman de la NASA, compartió que el momento crucial fue cuando sus compañeros propusieron nombrar un cráter lunar en honor a su difunta esposa, Carroll, justo en el día más importante de su misión, el lunes, cuando pasaron por la cara más oculta del cuerpo celeste.

"Ese fue el momento cúspide de la misión. Para mí, eso fue cuando los cuatro estuvimos lo más unidos, lo más enlazados, y salimos de eso realmente concentrados en el día por delante", mencionó.

Los astronautas dedicarán su último día entero en el espacio a preparar de manera técnica la nave para su reingreso a la atmósfera, mientras en la Tierra la NASA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos preparan su recepción. EFE

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