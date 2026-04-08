WhatsApp agrega soporte nativo para CarPlay, con una interfaz dedicada e historial de chats y llamadas

WhatsApp ya cuenta con soporte nativo para CarPlay, de manera que los usuarios de iPhone pueden utilizar la aplicación directamente en la pantalla de su coche con una interfaz dedicada que ofrece el historial de chats y llamadas.
CarPlay es el sistema de integración Apple para la pantalla del coche, de manera que proyecta la pantalla del iPhone y permite utilizar aplicaciones como Mapas o Apple Music, además de interactuar con Siri.
Hasta ahora, este sistema contaba con interacciones limitadas para utilizar WhatsApp. Por ejemplo, mostraba notificaciones de mensajes, y permitía leerlos en voz alta o responder mediante interacciones con Siri.
Ahora, tras probar una versión beta recientemente, WhatsApp ha lanzado de forma oficial el soporte nativo para CarPlay, de manera que los usuarios de iPhone pueden llamar, enviar mensajes y ver el historial de chats y llamadas, directamente desde la pantalla de su coche.
Concretamente, WhatsApp para CarPlay ha llegado como parte de la última actualización a la versión 26.13.74 de WhatsApp para iOS, tal y como lo ha detallado la compañía en la propia tienda de aplicaciones de Apple.
Para utilizarlo en la pantalla del coche, basta con disponer de la aplicación actualizada en el iPhone. Así, además de una interfaz nativa contará con funciones más específicas que antes no estaban disponibles, como han podido comprobar desde Macrumors.
Entre otras cosas, aparecerá una nueva interfaz de información de contacto, además del historial de llamadas indicando si eran entrantes o salientes y la posibilidad de agregar contactos favoritos en una pestaña aparte. Igualmente, también cuenta con botones de acceso rápido para enviar mensajes dictados o realizar llamadas.