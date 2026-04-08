Turquía celebra el alto el fuego entre EEUU e Irán y espera que se aplique "íntegramente"

Ankara, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Turquía celebró este miércoles el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán sobre un alto el fuego de dos semanas tras 40 días de guerra y advirtió de que la tregua debe aplicarse "íntegramente sobre el terreno y ser respetada por todas las partes".

El Ministerio de Exteriores turco subrayó en un comunicado que el camino hacia una paz duradera sólo es posible a través del "diálogo, la diplomacia y la confianza mutua".

Asimismo, recalcó que Turquía seguirá brindando todo el apoyo necesario para garantizar que las negociaciones que se celebrarán en Islamabad (Pakistán) concluyan con éxito.

Tras anunciar esta madrugada un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz "definitivo" con Irán está en una etapa "muy avanzada".

Las negociaciones para lograrlo se basarán en un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye algunas demandas previas a la guerra, como el control iraní del estrecho de Ormuz, por el que pasa una importante parte del petróleo exportado desde el Golfo Pérsico. EFE