Turquía aplaude el alto el fuego entre EEUU e Irán y pide su "aplicación total"

El Gobierno de Turquía ha aplaudido este miércoles el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán y ha pedido su "aplicación total", antes de reiterar que "el camino hacia una paz duradera" solo puede completarse a través de "diálogo, diplomacia y confianza mutua".

"Aplaudimos el alto el fuego temporal anunciado en la guerra de la región. Subrayamos la necesidad de su aplicación total sobre el terreno y expresamos nuestra esperanza de que todas las partes respeten el acuerdo alcanzado", ha dicho el Ministerio de Exteriores turco a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"El camino hacia una paz duradera solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la confianza mutua. Continuaremos brindando todo el apoyo necesario para la conclusión exitosa de las negociaciones que se celebrarán en Islamabad", ha señalado, al tiempo que ha ensalzado la labor de mediación de Pakistán y expresar su deseo de que "continúen todas las iniciativas que continúen todas las iniciativas que contribuyan a la paz".

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.