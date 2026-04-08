Starmer viaja este miércoles al Golfo para reunirse con los líderes de la región tras la tregua de EEUU e Irán

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado que viaja este mismo miércoles al golfo Pérsico para reunirse con líderes de la región, una vez se ha confirmado la tregua de dos semanas de Estados Unidos e Irán. "Debemos hacer todo lo posible para apoyar y mantener este alto el fuego", ha dicho.

Starmer acude a la región donde se reunirá a lo largo de esta semana con los representantes de los países que han estado en primera línea de los combates desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva el pasado 28 de febrero sobre Irán, a quienes trasladará el compromiso de Reino Unido con este nuevo escenario.

"Celebro el acuerdo de alto el fuego alcanzado anoche, que brindará un momento de alivio a la región y al mundo", ha declarado Starmer, según una nota de Downing Street, en la que se informa de que se abordará, entre otras cuestiones, "medidas prácticas" para restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Reino Unido se ha erigido en líder de una iniciativa para restablecer la navegación por este importante paso, después de convocar la semana pasada a más de 40 países a una reunión para tratar qué medidas poner en marcha.

A la espera de más detalles del viaje, Londres sí ha confirmado que durante la primera parada, Starmer se reunirá con el personal británico desplegado en la zona para agradecerles su valiente dedicación.