Revolución Ciudadana denuncia en España la "amenaza" democrática del presidente de Ecuador

Barcelona (España), 8 abr (EFE).- El diputado ecuatoriano Juan Andrés González, de Revolución Ciudadana (RC), alertó este miércoles de que la democracia de su país "está bajo amenaza", y denunció que el gobierno del presidente Daniel Noboa está "destruyendo la institucionalidad y persiguiendo a la oposición".

González habló de lo que considera una exclusión de su partido de las elecciones y la retirada "unilateral" de su inmunidad parlamentaria, en una rueda de prensa organizada en la ciudad española de Barcelona por partidos independentistas y de izquierda de la región de Cataluña.

Un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ordenó el día 6 de marzo la suspensión provisional de nueve meses de RC, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), con motivo de una investigación por lavado de dinero relacionada con una supuesta financiación irregular.

La medida se dictó a menos de un año de las elecciones locales del 14 de febrero de 2027.

El diputado González advirtió de que el Gobierno ecuatoriano ha "eliminado totalmente" a la oposición y ha quebrado la institucionalidad, ya que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral están "secuestrados" por el poder ejecutivo.

"Eso quiere decir que tenemos pocas posibilidades de poder generar espacios de democracia y decir lo que está pasando dentro de nuestro país en estos momentos", lamentó González.

Asimismo, vinculó al Gobierno con supuestos casos de narcotráfico e indicó que los medios de comunicación, "dominados por el poder económico y político", no informan sobre ello.

La visita a España forma parte de una gira por Europa y América Latina para denunciar la situación política del Ecuador. EFE