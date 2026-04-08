La autoespacialización de Android XR convierte automáticamente apps, juegos y vídeos en 2D en experiencias 3D

La plataforma de realidad extendida Android XR mejorará la inmersión en contenidos bidimensionales (2D) con la nueva característica de 'autoespacialización' que, con solo pulsar un botón, las convierte en experiencias en 3D.

Google ha anunciado nuevas funciones para los visores que utilizan Android XR, como el Samsung Galaxy XR, que se han diseñado para que la experiencia inmersiva se sienta más natural.

Esto se consigue al mostrar las manos físicas de los usuarios cuando manipulan objetos virtuales, con una función disponible en el espacio principal (Home space mode) que se activa desde Labs, como ha informado en su blog.

La plataforma ahora también permite anclar las aplicaciones en cualquier pared, de tal forma que aunque los usuarios se muevan por una estancia, estas permanecerán fijadas al espacio que se les ha determinado.

Además, al reanudar la sesión, las aplicaciones aparecerán donde se dejaron la vez anterior, para que puedan seguir usándose sin tener que buscarlas de nuevo.

La inmersión se impulsa también con la nueva característica 'autoespacialización', que introduce profundidad en "casi cualquier aplicación, juego, sitio web, imagen o vídeo" 2D para que se convierta en una experiencia 3D.

La 'autoespacialización' se activa de manera automática al pulsar un botón. Está disponible como una función experimental dentro de Labs.

Google también ha destacado el catálogo de realidad extendida de Google Play, donde ya hay "más de 100 apps diseñadas para aprovechar al máximo la inmersión XR, más del doble desde el lanzamiento del Galaxy XR", en octubre del año pasado.