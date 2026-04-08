Kiko Rivera, inseparable de Lola García, responde entre risas a Irene Rosales

Kiko Rivera ha reaparecido de lo más sonriente y despreocupado junto a su novia Lola García tras las durísimas declaraciones de Irene Rosales este martes en su estreno como colaboradora de 'El tiempo justo'. Después de que el hijo de Isabel Pantoja la acusase en '¡De Viernes!' de ser una "mantenida" y revelase que 8 meses después de su separación es él quien continúa pagando la casa en la que vive con sus hijas en Castilleja de la Cuesta, su coche, las facturas, e incluso el teléfono de la influencer, sentenciando demoledor que está "malascostumbrada" y que "trabaje para ganarse las papas", su exmujer le ha respondido con firmeza.

Asegurando que a nivel personal no le han afectado en absoluto porque está viviendo un momento muy dulce a lado de Guillermo -con el que ha negado que empezase antes de su ruptura con Kiko- la sevillana ha aclarado que aunque sí es cierto que él se hace cargo de la mayoría de los gastos porque es el acuerdo al que llegaron después de poner fin a su matrimonio (dejando claro que ella paga los suministros de su vivienda y su móvil), durante los años que estuvieron juntos "he estado cuidando de nuestras hijas y de la casa, que es un trabajo reconocido y nada agradecido". "He sido una auténtica imbécil por haber aguantado tanto tiempo, no hay otro nombre" ha expresado con sinceridad.

Además, y aunque no ha querido entrar en si Lola ha tenido algo que ver en su guerra con Kiko, sí ha reconocido que al igual que ha tendido puentes para la reconciliación del dj con Isabel Pantoja, podría haber hecho lo mismo con ella por el bien de sus hijas: "Yo no sé el papel que juega ni la voy a hacer responsable de nada; si es tan buena para calmar las aguas con su madre, también podría haber calmado las aguas en esta situación".

Unas declaraciones que parecen haber hecho mucha gracia a Kiko y a su novia, que no han dejado de reírse al escuchar las preguntas de la prensa después de compartir un desayuno con su perro en una cafetería cercana a su domicilio.

Y aunque no ha querido responder a Irene -se reserva para su entrevista de este viernes en '¡De Viernes!'- sus risas y miradas cómplices con Lola dejan entrever que, lejos de afectarle, han causado el efecto contrario.

Un silencio que tan solo ha roto cuando ha escuchado que su exmujer ha dicho que ha sido "un poco imbécil por aguantar tanto" cuando, mordiéndose la lengua, ha añadido "un poco" con una sonrisa antes de subirse a su coche.

A su lado, presumiendo del gran momento que están viviendo y que nada ni nadie va a enturbiar, Lola, que también ha reaccionado con una sonrisa a las palabras de Irene, dejando en el aire si ha intentado mediar en este conflicto, y si es cierto que le gustaría casarse y ser madre con Kiko.