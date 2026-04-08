Irán y EE.UU. acuerdan un alto el fuego temporal, Israel mantiene el silencio: Día 40

Redacción internacional, 8 abr (EFE).- Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo Israel acatará esta tregua, tras haber sufrido ataques en su territorio posteriores al anuncio, pese a que podrían haber sido enviados antes de su entrada en vigor, y mantener además un frente activo en Líbano.

Esto es lo más destacado al inicio del día 40 de la guerra:

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles en redes sociales un acuerdo con Irán para un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán.

- Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada".

- El mandatario aseguró que la razón del acuerdo, bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a "la apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz es haber "cumplido y superado todos los bojetivos miltiares".

Un "paso seguro" por el estrecho de Ormuz

- El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese del fuego bilateral.

- En paralelo, el Consejo Nacional de Seguridad persa aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Washington que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho que garantice el "control" iraní de este punto clave.

- Irán reiteró que el acuerdo de cese temporal no significa "el fin de la guerra" y que esta queda sujeta a que Washington acepte sus propuestas.

- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó la tregua de dos semanas y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata gracias a la mediación de Islamabad, donde a partir del 10 de abril se celebrarán las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

- La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, esté presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena estadounidense CNN.

- La base de la negociación es el plan de diez puntos de Teherán, que contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región; el levantamiento de todas las sanciones económicas sobre Irán y la eliminación de las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra Teherán.

- Israel todavía no ha hecho ningún comunicado oficial al respecto, aunque el diario local Haaretz indicó que el Estado judío "respetará el alto fuego con Irán", mientras persisten preocupaciones sobre cómo se adaptará al acuerdo, ya que la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado "haber logrado más objetivos en la guerra".

- Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) informaron de al menos tres ataques sobre su territorio "lanzados desde Irán" posteriores al anuncio de del alto el fuego.

- Sharif aseguró que la tregua temporal también incluye el Líbano, sobre el cual Israel mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre, con tropas de Tel Aviv en el sur del país.

- Ni el Gobierno de Líbano ni la milicia chií Hizbulá se han pronunciado sobre el alto el fuego.

- El precio del petróleo bajó considerablemente, por debajo de los 100 dólares, y las principales bolsas de Asia abrieron este miércoles al alza, influenciadas por el acuerdo de alto el fuego.

- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 14,19 % tras el anuncio, hasta los 96,92 dólares, mientras que el barril de brent, de referencia en Europa, bajaba un 13,3 % hasta los 94,74 dólares a las 1.37 GMT, en horas de negociación asiática.

- Asimismo, los principales índices de Tokio y Seúl se dispararon a la apertura con una subida del 4 y 5 % respectivamente, seguidos por los referenciales de Hong Kong y Shanghái, con ganancias más modestas, al crecer un 2,51 y 1,03 %. EFE