Agencias

El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos hace subir a las principales marcas de automocion en Bolsa

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Las principales compañías automovilísticas europeas han subido en el arranque de la jornada bursátil del miércoles tras conocerse en la pasada madrugada un alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán tan sólo dos horas antes de que venciera el ultimátum lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

El mandatario estadounidense, en un mensaje publicado a través de su red social, ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco" y ha justificado esta decisión en que EE.UU. ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" tras la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Firmas como Renault o Stellantis han escalado por encima del 6% y el 7%, respectivamente, en la Bolsa de París tras conocerse el alto el fuego, mientras que Forvia o Valeo, proveedoras de componentes francesas, también han rebotado hasta un 9% y 7% cada una.

Las compañías alemanas también han notado el fin temporal de la guerra en su resultado bursátil de este miércoles. Grupo Volkswagen, por ejemplo, se ha impulsado un 5,78%, al igual que Porsche, que también ha superado el 5%, mientras que BMW y Mercedes-Benz han subido más de un 4%.

Mientras, Aston Martin ha escalado un 8% en la Bolsa de Londres, al igual que Volvo Cars en Suecia, y Ferrari hasta un 6,8% en el mercado bursátil de Milán.

LAS FIRMAS ASIÁTICAS CIERRAN LA JORNADA CON SUBIDAS

El mercado bursátil de Asia también ha cerrado con fuertes subidas en la jornada del miércoles para el sector automovilístico, con incrementos tanto en el parqué bursátil de Corea del Sur como en el de Japón.

En concreto, firmas japonesas como Toyota, Mazda o Nissan han escalado un 4% en la Bolsa de Tokio, mientras que Subaru, Yamaha o Bridgestone se han quedado con subidas de entre el 2% y el 3%. De su lado, las surcoreanas Kia y Hyundai han subido 5,57% y un 7,4%, respectivamente.

En el mercado chino también se han notado los efectos positivos del cese temporal del conflicto, con subidas para los principales grupos automovilísticos como el caso de Xiaomi, Xpeng, Li Auto o SAIC. Finalmente, en India, el grupo automovilístico Tata Motors ha subido un 8%, en un mercado duramente afectado por las consecuencias económicas que estaba dejando la guerra.

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