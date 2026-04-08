Dyson presenta HushJet Mini Cool, su primer ventilador de mano

Dyson ha presentado su primer ventilador de mano, el HushJet Mini Cool, diseñado para "una vida dinámica", ya que se puede colgar, utilizarse de sobremesa e incluso tenerlo en la mano gracias a su peso de 212 gramos y su batería de hasta seis horas de autonomía.

El ventilador de mano proyecta un flujo de aire que alcanza hasta 25 m/s, que está impulsado por un motor de corriente continua sin escobillas que gira a hasta 65.000 RPM, y respaldado por una batería de larga duración que permite usarlo hasta seis horas antes de necesitar cargarlo.

Cuenta con cinco velocidades, a las que se suma el modo 'Boost' para una potencia extra, de forma que los usuarios pueden personalizar la intensidad del ventilador en función de sus necesidades, en función de si necesitan un flujo de aire más suave o uno más potente cuando hace más calor.

"HushJet Mini Cool es la culminación de este viaje: un flujo de aire potente, diseñado para una vida dinámica y ofreciendo la mejor tecnología en la palma de la mano", ha destacado el Chief Engineer de Dyson, Jake Dyson, en una nota de prensa.

Respecto al ruido, Dyson ha integrado la boquilla 'HushJet' para reducir la frecuencia, eliminando zumbidos agudos y silenciando el sonido de los motores. Concretamente, el HushJet Mini Cool tiene una acústica de 72,5 dBA en modo 'Boost', 68 dBA en velocidad 5 y 52 dBA en velocidad 1.

El dispositivo tiene 38 mm de diámetro, una cifra que Dyson ha estandarizado para el diámetro de productos como el secador Dyson Supersonic r o la aspiradora Dyson PencilVac.

DISEÑOS Y DISPONIBILIDAD

En cuanto al diseño, la última novedad de Dyson estará disponible en tres acabados: 'Ink/Cobalt', que combina azul cobalto con azul marino; 'Carnelian/Sky', que integra el clásico rojo de Dyson en mate con un azul cielo; y 'Stone/Blush', con tonos blancos suaves inspirados en "el brillo interior de una perla".

"Con HushJet Mini Cool queríamos crear acabados que evocaran emoción y contexto. Contrastes atrevidos para transmitir confianza, tonos profundos para aportar sofisticación y matices suaves para generar calma. Se trata de hacer que la ingeniería sea algo personal", ha explicado la ingeniera de CMF (Color, Material y Acabado) en Dyson Holly Holmes.

Por otra parte, el ventilador incluye varios accesorios, como un cordón para el cuello, una bolsa de viaje, un soporte de carga y cable USB-C. Además, como accesorios opcionales, también están disponibles un soporte universal y un clip de sujeción.

El ventilador HushJet Mini Cool de Dyson estará próximamente a la venta en la página oficial y tiendas seleccionadas, a un precio que parte de los 99 euros.