Casi 90 muertos y más de 700 heridos por la ola de ataques de Israel en Líbano tras el anuncio de tregua

Casi 90 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas este miércoles en Líbano a causa de la última oleada de bombardeos de Israel, han indicado las autoridades libanesas, después que el Ejército israelí asegurara haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá desde el inicio de la ofensiva contra el país.

El ministro de Sanidad libanés, Rakan Nasereldín, ha elevado a 89 los muertos y 722 los heridos por estos ataques en declaraciones a la cadena de televisión LBCI News, si bien ha indicado que se trata de un balance preliminar.

El número de fallecidos hasta el momento incluye 12 profesionales sanitarios, ha indicado el titular de la cartera ministerial, que ha advertido de que el sistema de salud del país se enfrenta a "un grave desbordamiento" ante el continuo aumento de víctimas.

"Estamos coordinando y colaborando con los servicios de emergencia, junto al pueblo libanés, y nuestros hospitales han respondido en gran medida a pesar de la dificultad de la situación, sin problemas significativos", ha asegurado Nasereldín.

Este mismo martes, la emisora Saut al Fará ha denunciado la muerte de una de sus periodistas, Ghada Daij, de 37 años, a causa de uno de los ataques de Israel contra la localidad de Tiro, en el sur de Líbano. De acuerdo al diario libanés 'L'Orient-Le Jour', más de diez periodistas y profesionales de los medios han muerto en este país a manos del Ejército israelí desde octubre de 2023.

Entre los muertos está asimismo el jeque Sadeq Nabulsi, profesor de Ciencias Políticas y una figura cercana al partido-milicia chií Hezbolá, según las informaciones de este mismo medio. Nalbusi era hermano del antiguo jefe de prensa del grupo, Mohamad Afif Nabulsi, muerto en un ataque israelí en 2024.

El Ejército de Israel ha anunciado horas antes "un ataque amplio contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá en Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano, a pesar de que Pakistán, mediador del acuerdo, afirmara que sí.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).