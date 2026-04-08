Casa Blanca confirma que el vicepresidente JD Vance encabezará las conversaciones con Irán

Washington, 8 abr (EFE).- La Casa Blanca confirmó este viernes la asistencia de una delegación de Washington encabezada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en las conversaciones con Irán previstas para el viernes en Pakistán.

"Puedo anunciar que el presidente, Donald Trump, está enviando a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial Witkoff y Jared Kushner (yerno del mandatario) a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la primera rueda de prensa después del anuncio de un alto al fuego temporal en la guerra.

"La primera ronda de dichas conversaciones tendrá lugar el sábado por la mañana, hora local, y, como saben, esperamos con interés esas reuniones presenciales", añadió.

Estas declaraciones llegan unas horas después de que Trump pusiera en duda la presencia de Vance en las conversaciones en una breve entrevista telefónica con el diario New York Post.

Irán y Estados Unidos acordaron anoche una pausa de dos semanas en las hostilidades, periodo en el que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que será la primera vez que el vicepresidente estadounidense, que se encuentra actualmente de visita en Hungría, se involucre directamente en este tipo de negociaciones.

La hoja de ruta de las negociaciones parecía ser un plan de 10 puntos presentado por Teherán, pero Leavitt aseguró este miércoles que Irán le ha planteado a EE.UU. una propuesta para un plan de paz "condensado" que es distinto al presentado inicialmente.

"Inicialmente, los iraníes presentaron un plan de 10 puntos que resultaba fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado. Fue, literalmente, arrojado a la basura por el presidente (Donald) Trump y su equipo negociador", aseguró. EFE

(foto)(video)