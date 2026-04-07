PlayStation agradece el apoyo de los jugadores con la posibilidad de ser escaneado y aparecer en Gran Turismo 7

Sony ha anunciado 'The Playerbase', una iniciativa que anima a "los mayores fans" de PlayStation a compartir sus experiencias en esta consola y su historia para poder aparecer como personaje en Gran Turismo 7.

'The Playerbase' ofrece a los jugadores de PlayStation la oportunidad de ser escaneados para introducirse en "algunos de los mayores juegazos", donde aparecerán temporalmente como personaje con una apariencia especial.

Esta iniciativa requiere que los jugadores se inscriban y que cuenten qué significa para ellos PlayStation y qué es lo que les hace destacar entre la multitud. De entre todos los participantes, se elegirá a uno, que será invitado a ser escaneado en uno de los estudio de artes visuales de la compañía.

Según Sony, no se trata de disfrazar virtualmente a la persona seleccionada para que se parezca a Kratos o Aloy, sino de crear una apariencia única, al estilo del juego, pero en la que se vea tal y como es, como se explica en la página de la iniciativa.

El primer juego en el que aparecerá un seguidor de PlayStation es Gran Turismo 7, aunque la compañía pretende extenderlo a más títulos, a medida que más estudios se unan a la iniciativa.

El plazo para inscribirse ha comenzado este martes, y está disponible en mercados determinados en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.

"Has sido parte de nuestra historia. Ahora sé parte de nuestro futuro", ha expresado Sony en el eslogan de The Playerbase, para celebrar los más de 30 años de PlayStation.