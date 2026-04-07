El precio del petróleo escala a 111 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a leves subidas en la apertura

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 1% a las 8.15 horas de este martes y se movía en el entorno de los 111 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía más de un 2% y se situaba en los 115 dólares por barril, en tanto que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, avanzan un 0,4%, hasta superar los 50 euros por megavatio hora.

La subida del precio del petróleo y del gas se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara ayer su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 horas de la madrugada de este martes hora española, por el que exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra. Irán ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país centroasiático alega que permite el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Trump ha advertido a Irán de que si no reabre este paso estratégico, el país "puede ser arrasado en una noche", amenazando con volar puentes y atacar sus centrales eléctricas para llevar al país "a la Edad de Piedra".

El inquilino de la Casa Blanca ha resaltado que la reapertura del estrecho de Ormuz es "una gran prioridad" y ante la pregunta de si aceptaría que Irán cobrara un peaje por el paso de buques se ha revuelto para plantear que debería ser Estados Unidos el que cobrara. "Mejor lo hago yo que permitir que lo hagan ellos" porque "hemos ganado", ha indicado.

Trump ha afirmado además que la última propuesta diplomática de Irán en el contexto de las negociaciones para poner fin a la guerra "no es lo bastante buena", aunque ha puesto en valor que supone "un paso muy relevante" con vistas a su ultimátum.

En concreto, el Gobierno iraní ha trasladado una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A LEVES GANANCIAS EN LA APERTURA

En este contexto de tensa espera por el desarrollo de las negociaciones para poner fin a la guerra ante la fecha límite dada por Trump, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron este lunes con avances del 0,3% y del 0,5%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan a pérdidas moderadas en la apertura de este martes.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran avances en la sesión de este martes. El Kospi surcoreano avanza un 0,9%, mientras que el índice de la Bolsa china de Shenzhen sube un 0,45%. En Japón, el Nikkei gana casi un 0,2%. Hong Kong no abre este martes.

En este marco, las principales Bolsas europeas, que cerraron este lunes por la Semana Santa, apuntan este martes a aperturas ligeramente positivas.

En España, el Ibex 35 partirá hoy desde los 17.555 puntos en su vuelta a la actividad tras no cotizar ni el Viernes Santo ni ayer, Lunes de Pascua.