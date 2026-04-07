Carlos Alcaraz gana con autoridad al argentino Sebastián Báez en su debut en Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este martes en la tercera ronda del torneo de Montecarlo, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre tierra batida, tras ganar de manera solvente en su debut al argentino Sebastián Báez (6-1, 6-3), en un partido en el que el español firmó un excelso primer set, aunque bajó su rendimiento en el segundo.

La presentación de Carlos Alcaraz en la gira de tierra no pudo ser mejor. El murciano, que defiende título en Montecarlo, pasó por encima del argentino Sebastián Báez en su debut, sobre todo en el primer set (6-1), en un partido que controló de principio a fin. Un nivel notable de juego que disipa cualquier tipo de dudas que pudiera haber generado su eliminación prematura en el Masters 1000 de Miami.

Alcaraz hizo lo que quiso con su rival en la pista central de Montecarlo, a excepción de un tramo del segundo parcial, firmando un total de 24 puntos ganadores, y permitiendo al argentino sumar sólo 4 juegos durante el encuentro. Además, se mostró especialmente seguro con su saque, pese a ceder un 'break'.

El arranque de encuentro del murciano sería toda una demostración de intenciones, consiguiendo un parcial de 4-0 de inicio, incluidos dos 'break' en sus dos primeros turnos al resto. En el quinto juego llegaría el único resquicio que dejaría Alcaraz a su rival en el primer parcial, rematando el primer set en los dos siguientes juegos (6-1), cuando ni siquiera se habían cumplido los primeros 30 minutos de juego.

Y si bueno fue el nivel de tenis de el de El Palmar en la primera manga, igual o mejor sería en la segunda. Ante un Báez que subió la agresividad en su tenis, la respuesta de Alcaraz sería igual de contundente en su arranque, donde consiguió un parcial de 3-0 de inicio. Sin embargo, el argentino aprovechó su primera bola de rotura, tras una doble falta de Alcaraz, para colocar el 4-3 en el marcador.

Pero el 'break' en contra haría que Alcaraz recuperara la solidez en el juego, y tras un juego muy igualado, volvería a quebrar el saque de su rival. Y, en su siguiente turno de servicio, y en blanco, cerraría su primera victoria de la temporada en tierra batida. Ahora, en tercera ronda se medirá al ganador del duelo entre el argentino Tomas Etcheverry y el francés Terence Atmane.

SINNER NO FALLA Y BAUTISTA SE RETIRA POR LESIÓN

Por su parte, el italiano Jannik Sinner también cumplió con lo previsto en su debut en el torneo y arrasó al francés Ugo Humbert en dos sets (6-3, 6-0). El italiano apenas tuvo que disponer de una hora y cinco minutos para acceder a la tercera ronda, en la que su rival saldrá del enfrentamiento entre el argentino Francisco Cerúndolo y el checo Thomas Machac.

Un partido que comenzó con ambos jugadores mostrándose seguros con sus saques. Pero en el quinto juego, Sinner aprovecharía sus primeras opciones de rotura para ponerse un 'break' arriba en el marcador. Y no sería el único del parcial, ya que el transalpino volvería a hacerlo para cerrar el set por 6-4. Menos historia tendría el segundo parcial, en el que Sinner endosó un rosco a Humbert, que sólo sumó seis puntos.

Además, el otro español que entraba en liza en la jornada, Roberto Bautista, abandonó por lesión cuando apenas se llevaban disputados 21 minutos de encuentro, en los que el italiano Matteo Berrettini disponía de un 4-0 a su favor en el marcador.