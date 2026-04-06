Inflación de marzo en Paraguay cierra en 0,8 % impulsada por el alza de los combustibles

Asunción, 6 abr (EFE).- La inflación del pasado marzo en Paraguay cerró en 0,8 %, un dato ligeramente inferior al 1,2 % del mismo periodo de 2025, impulsada por el alza en los combustibles y algunos rubros alimenticios, informó este lunes el Banco Central (BCP).

En su acostumbrado reporte mensual, el emisor paraguayo señaló que, con el índice de marzo, la inflación acumulada subió al 1,4 % y la interanual -que marca el valor entre marzo de 2025 y 2026- se situó en 1,9 %, inferior al 2,3 % del último febrero.

Según el reporte, el alza de 11, 6 % en los combustibles -fenómeno atribuido a la inestabilidad del mercado petrolero tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán- es uno de los principales causales del marcador de marzo.

De igual forma, incidieron en el índice de precios al consumidor (IPC) la subida de las frutas frescas con 11,6% y de productos muy consumidos durante la Semana Santa en el país, como los huevos y el pescado, que experimentaron aumentos del 6,7 % y 3,7 %, respectivamente.

También se elevaron en 1,5 % y en 1,2% el costo del transporte y de los bienes de la canasta.

Como muestra del comportamiento mixto de la inflación durante marzo pasado, el índice registró marcas negativas o descenso de precios en carne de cerdo (-3,0 %), vacaciones y turismo (-1,7 %), bebidas gaseosas (-1,1 %) y pastas alimenticias y arroz (-0,7 %).

El BCP proyecta una inflación para 2026 del 3,5 %, después de que cerrara el año anterior en 3,1 %.EFE