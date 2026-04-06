El BBVA Colombia invertirá 81,5 millones de dólares en IA al cumplir 30 años en el país

Bogotá, 6 abr (EFE).- El BBVA Colombia anunció este lunes que invertirá más de 300.000 millones de pesos (unos 81,5 millones de dólares) en programas de inteligencia artificial (IA) y capacidades tecnológicas, como parte de su apuesta por el país al cumplir 30 años de operación.

"El BBVA fue pionero en la transformación digital de la banca. Ahora estamos dando el siguiente paso: integrar la inteligencia artificial en nuestros servicios y productos, para que el cliente tenga una experiencia a otro nivel y más cercana a sus necesidades", afirmó el presidente ejecutivo del BBVA Colombia, Mario Pardo Bayona.

El ejecutivo recordó que el BBVA llegó a Colombia en 1996 al adquirir una participación en el antiguo Banco Ganadero y desde entonces "ha acompañado la evolución del sistema financiero con hitos en digitalización, pagos, seguridad y experiencia al cliente".

"Seguimos creyendo en Colombia (...) Vinimos porque confiábamos en el futuro de Colombia y hoy nuestra confianza es la misma", dijo Pardo a periodistas.

Con la inversión en la IA, el banco busca avanzar hacia una banca más personalizada, predictiva y centrada en el cliente, un enfoque alineado con la estrategia global del Grupo BBVA que incluye una alianza con OpenAI para acelerar la adopción de inteligencia artificial en toda la organización, indicó.

"Los primeros 30 años fueron de transformación digital. Los próximos serán de liderazgo en una banca impulsada por inteligencia artificial", subrayó Pardo.

El BBVA Colombia tiene cerca de tres millones de clientes, de los cuales más de 1,7 millones son digitales, así como más de 400 oficinas en los 32 departamentos del país y más de 1.400 cajeros automáticos, explicó el directivo.

Al cierre de 2025, el BBVA Colombia tenía una cartera de 50 billones de pesos (unos 13.590 millones de dólares), un 20 % más que en 2024, agregó Pardo. EFE