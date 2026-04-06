Casi 1.500 muertos por ataques de Israel en Líbano desde el inicio de su ofensiva contra Irán

Las autoridades libanesas han elevado este lunes a casi 1.500 las víctimas mortales y a más de 4.600 los heridos a causa de ataques de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, días después de lanzar su ofensiva junto a Estados Unidos y contra Irán.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que al menos 1.497 personas han muerto, incluidos 130 menores de edad, y 4.639 han resultado heridas, 457 de ellas menores, como consecuencia de los bombardeos israelíes desde hace ya más de un mes, cuando el partido-milicia chií libanés Hezbolá retomó el lanzamiento de proyectiles contra territorio de Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

La oleada de ataques de Israel ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.