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Baterías Patriot de Grecia neutralizan un aparato no tripulado en Arabia Saudí

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Sistemas Patriot operados por Grecia y desplegados en territorio de Arabia Saudí han neutralizado este lunes un aparato no tripulado, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa Nacional Helénica (GEETHA), cuyo origen no ha detallado pero que se produce en el contexto de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán que, por su parte, ha respondido con ataques contra los países vecinos.

Un sistema desplegado en Arabia Saudí ha actuado para interceptar un aparato no tripulado a primera hora del día. La batería antimisiles Patriot lanzó un solo interceptor que destruyó el dron de acuerdo a las reglas de actuación vigentes, ha recogido el diario griego 'Kathimerini'.

Este incidente sigue al registrado el pasado 19 de marzo cuando Atenas informó de la "neutralización exitosa" de dos misiles balísticos lanzados desde Irán contra objetivos petrolíferos en Arabia Saudí.

Grecia envió a territorio saudí sistemas antiáereos en el contexto de un acuerdo bilateral con Riad en 2021 para reforzar su defensa en respuesta al recrudecimiento del conflicto yemení.

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