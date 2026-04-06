Artemis II se enfrenta a un silencio de 40 minutos al pasar por la cara oculta de la Luna

Miami (EE.UU.), 6 abr (EFE).- La cápsula Orión de la misión Artemis II de la NASA entrará este lunes en la órbita lunar y experimentará uno de sus puntos de máxima expectación durante su paso por la cara oculta de la Luna, cuando pierda las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos y se encuentre totalmente aislada en el espacio.

Los cuatro astronautas de Artemis II -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- serán los primeros seres humanos en contemplar con sus ojos la otra parte de la Luna desde la misión de Apolo 17 en 1972.

Pero este hito conllevará una pérdida total de las conexiones con nuestro planeta, puesto que la situación de la Luna, entre la Tierra y la nave, bloqueará las señales de radio.

No obstante, la NASA ha asegurado que lo tienen completamente bajo control. Antes de Artemis II, más de veinte astronautas de las misiones Apolo experimentaron este silencio absoluto.

La NASA prevé que la nave pase detrás de la Luna hacia las 18:44 hora del este en Estados Unidos (22:44 GMT), y estima que la pérdida de las comunicaciones se prolongará alrededor de 40 minutos.

El satélite natural, una masa sólida de roca y regolito de casi 3.500 kilómetros de diámetro, impide que las ondas de radio procedentes del centro de control de la NASA o de la cápsula se encuentren, por lo que será necesario esperar a que Orión asome al otro lado de la Luna.

Este silencio será poco habitual para los astronautas, quienes están en permanente contacto con los expertos de la NASA durante la misión, que despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) y tiene una duración de diez días.

La Luna tiene una cara 'oculta' debido a la rotación sincrónica, que significa que tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre su eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra.

Esto provoca que siempre muestre la misma cara a nuestro planeta, por lo que su otra parte no es visible desde la Tierra. El estudio de esta región del satélite debe realizarse mediante telescopios, satélites y misiones lunares como Artemis II.

Además, ambas caras son muy diferentes: mientras que la visible tiene grandes planicies de lava basáltica denominadas 'mares', la oculta tiene principalmente cráteres y montañas por el impacto de meteoritos.

Los astronautas de Artemis II contribuirán este lunes a su investigación mediante la toma de fotografías -la cápsula lleva 32 cámaras y dispositivos- y la observación desde las ventanas de la Orión.

La NASA informó que "los ojos y el cerebro humanos son muy sensibles a los cambios sutiles de color, textura y otras características de la superficie", por lo que pueden aportar detalles que escapan a las cámaras o a otras tecnologías.

"La observación directa de la superficie lunar por parte de los astronautas, junto con todos los avances científicos logrados en las últimas décadas, podría revelar nuevos descubrimientos y una apreciación más profunda de las características de la superficie lunar", dijo en un comunicado la agencia espacial.

La cuenca Oriental será uno de los principales objeto de estudio para la tripulación, un cráter de impacto de 930 kilómetros de ancho en el hemisferio sur de la Luna.

Durante el paso por la cara oculta, la cápsula Orión se encontrará a 406.773 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia jamás recorrida por una misión tripulada.

Superará los 400.171 kilómetros que el Apolo 13 alcanzó en 1970 de forma accidental. La misión, que popularizó la frase: 'Houston, hemos tenido un problema', sufrió un problema técnico que le obligó a rodear la Luna sin entrar en su órbita, aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

También este lunes y dos horas antes de pasar por la cara oculta, los astronautas podrán observar durante unos 53 minutos un eclipse solar que no será visible desde nuestro planeta.EFE

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