Artemis II alcanza el punto más lejano de la Tierra y el más cercano a la Luna

Miami (EE.UU.), 6 abr (EFE).- Los astronautas de Artemis II alcanzaron este lunes la distancia más alejada de la Tierra, un récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación, y el punto más cercano a la Luna de la misión, unos 6.545 kilómetros (4.067 millas) desde la nave hasta la superficie.

La misión marcó su distancia más próxima a la Luna a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) y dos minutos después anotó el récord de la mayor distancia en el espacio, ambos hitos mientras pasaba por la cara más oculta del satélite natural en un periodo de 40 minutos en el que se quedó sin comunicaciones.

La cápsula Orión, en la que viajan los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, había superado horas antes el récord establecido por el Apolo 13, que se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta en 1970.

"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas, Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

A diferencia del registro de Artemis II, la tripulación del Apolo 13 logró el récord anterior de forma imprevista, después de que sufriera un falló técnico que la obligó a rodear la Luna aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

Los integrantes de Artemis II confirmaron el nuevo récord una vez restablecieron el contacto con la Tierra, después de unos cuarenta minutos en un silencio absoluto mientras pasaban por detrás de la Luna y el satélite imposibilitaba la comunicación por radio.

La nave se encuentra actualmente finalizando el sobrevuelo de la Luna, una travesía de unas seis horas durante la que los astronautas tomaron fotografías y observaron el satélite con sus propios ojos para contribuir a su estudio.

El contacto fue permanente antes de que pasaran por detrás de la Luna, describiendo con todo detalle todo lo que veían al centro de control en Houston (Texas), que previamente había establecido 30 objetivos de observación.

Para ello, los astronautas se dividieron en dos grupos que miraban por turnos de poco más de una hora las ventanas.

Estas observaciones, según está previsto, concluirán a las 21:20 hora del este en EE.UU. (01:20 del martes GMT), mientras que la Orión saldrá de la esfera de influencia lunar a las 13:25 hora del este (17:25) ya rumbo a la Tierra.

La última vez que un ser humano contempló en primera persona la cara oculta de la Luna, que se oculta de nuestro planeta por la rotación sincrónica del satélite, fue en 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 se convirtió en la última expedición en pisar la superficie lunar.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte. EFE