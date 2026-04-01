Rubio asegura que EE.UU. está cerca de alcanzar "la meta" en la guerra en Irán

Washington, 31 mar (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la "meta" de la guerra con Irán está cerca, secundando al presidente, Donald Trump, quien adelantó que una retirada podría suceder en las próximas dos o tres semanas.

En una entrevista con el periodista Sean Hannity en Fox, Rubio dijo que "no será hoy o mañana" pero que cada vez está "más cerca la meta" para terminar el conflicto en Oriente medio que inició hace cinco semanas con la ejecución de la operación "Furia Épica".

Rubio defendió las acciones militares de la Administración Trump diciendo que los objetivos militares atacados en Teherán han detenido la posibilidad de que Irán desarrolle armas que pudo haber usado contra sus vecinos en un plazo de dos años.

Las declaraciones de Rubio acompañan a lo declarado por Trump horas atrás en el Despacho Oval cuando aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses han "alcanzado la meta" y que espera una retirada en las próximas dos o tres semanas.

El mandatario agregó que la retirada puede suceder antes de que se alcance un acuerdo con Irán y que el mismo sería "poco relevante" considerando que a su criterio han conseguido los objetivos trazados, destacando desmantelar las instalaciones nucleares y armamento del Estado Islámico.

Trump dijo que después de la retirada de su Ejército de Oriente Medio la seguridad del transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz dejará de ser su responsabilidad y pidió a países como Francia y China hacerse cargo del tema. EFE