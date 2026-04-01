Mueren 29 personas al estrellarse un avión ruso en Crimea

La comisión especial desplegada tras el accidente permanece en la zona evaluando los restos de la aeronave y recogiendo información clave para esclarecer las circunstancias precisas del siniestro, según lo reportado por la agencia Interfax. Las autoridades rusas informaron que la investigación busca determinar con exactitud las causas del suceso que dejó como saldo decenas de víctimas mortales en un vuelo rutinario sobre Crimea.

Según consignó la agencia Interfax, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la muerte de todas las personas a bordo, entre ellas seis miembros de la tripulación y veintitrés pasajeros, sumando un total de veintinueve fallecidos. El accidente involucró a un avión de transporte militar modelo An-26 que operaba dentro del territorio de la península de Crimea, enclave ucraniano anexado por Rusia. El incidente se produjo cuando la aeronave perdió contacto con las autoridades de aviación cerca de las 18:00, hora local.

El medio Interfax detalló que tras la desaparición del avión de los radares, se activaron los equipos de búsqueda y rescate oficiales, que poco después localizaron la zona del impacto. Los primeros informes no han señalado la existencia de daños previos a la caída del avión. Por esa razón, la versión inicial ofrecida por el Ministerio de Defensa atribuye el accidente a un posible “fallo técnico” aunque no se descartan otras causas hasta que finalicen las tareas de peritaje y recopilación de datos.

De acuerdo con Interfax, el An-26 volaba en una misión normativa cuando sufrió la pérdida de comunicación, lo que generó una rápida reacción por parte de los servicios de emergencia. El anuncio oficial enfatiza que los equipos se mantendrán desplegados en la zona del siniestro hasta que concluya el análisis de la evidencia en el terreno.

El Ministerio reiteró que una comisión de especialistas trabaja “sobre el terreno” para recolectar información técnica y operativa. Hasta el momento, la identidad de los fallecidos no ha sido difundida públicamente por las autoridades, que esperan avanzar en el proceso de notificación a los familiares directos.

El siniestro ha reavivado el debate sobre las condiciones de operación y mantenimiento de la flota de transporte militar rusa. El medio Interfax puntualizó que el modelo An-26 se encuentra en servicio desde hace décadas, aunque el Ministerio de Defensa subrayó que la aeronave accidentada no presentaba reportes de fallos ni daños previos al vuelo de este lunes.

Las tareas de recuperación de los restos y de los cuerpos continuarán en los próximos días. Según dio a conocer Interfax, las autoridades han desplegado recursos adicionales para apoyar las labores y asistir a los equipos de investigación.

El reporte sobre el percance ha tenido repercusión en distintos niveles de gobierno ruso, quienes han solicitado información actualizada sobre la evolución de la investigación y sobre los procedimientos de apoyo a los familiares de las víctimas. Las autoridades militares subrayaron su disposición a colaborar plenamente con la comisión investigadora para aclarar con transparencia qué originó el accidente.

La seguridad aérea en la región de Crimea se encuentra bajo evaluación, a raíz de la magnitud de este siniestro y del número de vidas que cobró. El Ministerio de Defensa mantendrá informados a los medios y a la población sobre cualquier hallazgo relevante que surja a medida que avance la investigación. La principal hipótesis del “fallo técnico” se mantendrá en revisión hasta que la comisión pueda cotejarla con la totalidad de la evidencia recogida en la zona del accidente, reportó Interfax.