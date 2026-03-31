Un exministro de Irán denuncia un ataque contra un centro de investigación farmacéutico en Teherán

El exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, difundió una imagen del supuesto impacto sobre la Compañía de Investigación y Desarrollo Tofigh Daru, acompañando su declaración de que este centro, dedicado a la producción de ingredientes farmacéuticos activos, figura entre los objetivos de Estados Unidos e Israel. Según informó Europa Press, Zarif vinculó este ataque con una serie de acciones que, en su opinión, constituyen crímenes de guerra y reflejan lo que considera un fracaso de la ofensiva de ambos países contra Irán.

De acuerdo con Europa Press, Zarif declaró en sus redes sociales que tras “un mes de crímenes de guerra”, la citada compañía farmacéutica sufrió un ataque. El diplomático responsabilizó a Estados Unidos e Israel del incidente, acusando a ambos gobiernos de intensificar una campaña de agresión contra infraestructuras que considera estratégicas para la sociedad iraní. Según sus palabras, la infraestructura dañada pertenece a Tamin Pharmaceutical Investment Company (TPICO), holding con posición preponderante en el sector farmacéutico del país.

El exministro enfatizó que el ataque tuvo como objetivo a un productor de insumos farmacéuticos activos, incluyendo medicamentos destinados al tratamiento de cáncer. En su mensaje, Zarif señaló: “Los agresores desesperados, tras fracasar en materializar sus delirios diabólicos, han golpeado ahora deliberadamente a un productor de ingredientes farmacéuticos activos, incluidos medicamentos contra el cáncer”. Estos comentarios fueron publicados junto a una fotografía del lugar supuestamente afectado.

Europa Press detalló que Tofigh Daru no solo representa un centro de investigación y desarrollo, sino que también desempeña un papel relevante como parte del mayor conglomerado farmacéutico iraní. De acuerdo con el medio, TPICO concentra gran parte de la inversión y la capacidad de innovación farmacéutica en Irán, lo que incrementa la importancia estratégica de sus instalaciones.

Javad Zarif, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2021, estuvo al frente de la diplomacia iraní durante el mandato presidencial de Hasán Rohaní. Según Europa Press, Zarif fue uno de los negociadores clave del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y varias potencias mundiales, incluido Estados Unidos. El texto de la fuente recuerda que ese pacto resultó abandonado por la administración estadounidense en la etapa de Donald Trump, marcando una nueva etapa de tensión entre las partes.

Las denuncias de Zarif se enmarcan en un contexto de acusaciones continuas por parte de Teherán hacia Washington y Tel Aviv, responsabilizándolos de operaciones encubiertas y ataques destinados a limitar sus capacidades, tanto en el ámbito nuclear como en otras áreas industriales y científicas. Europa Press informó que el diplomático sumó el episodio contra la compañía farmacéutica al balance de acciones que, según su visión, constituyen una “escalada ofensiva”.

La agencia consignó también que Zarif expresó su convicción de que los hechos refuerzan su evaluación sobre el fracaso de los ataques dirigidos a Irán, interpretando los incidentes recientes como resultado de la desesperación de quienes encabezan la agresión. La alusión a crímenes de guerra por parte del exministro busca encuadrar los hechos en una dimensión jurídica internacional, subrayó Europa Press en el desarrollo de la noticia.

Las instalaciones afectadas, según la fuente, están dedicadas al desarrollo de fármacos esenciales para el tratamiento de enfermedades graves. El medio detalló que incluir la producción de medicamentos contra el cáncer entre los objetivos de la acción denota una preocupación particular por el impacto social y sanitario de este tipo de ataques. Europa Press reportó además que la publicación de la imagen por parte de Zarif buscó aportar evidencia visual del daño causado al centro de investigación.

El medio recordó que la gestión de Javad Zarif en la diplomacia iraní estuvo marcada por períodos de negociación y colaboración internacional, particularmente en el logro del acuerdo nuclear, pero también por fases de tensión tras el retiro estadounidense del acuerdo y la reactivación de políticas de presión sobre Irán. La denuncia actual se inscribe en una cronología de incidentes que, según las autoridades iraníes, afectan tanto al sector nuclear como a la capacidad científica y sanitaria del país.