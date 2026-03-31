Svetislav Pesic dejará los banquillos a final de temporada a los 76 años

“Estaba tumbado en la cama de un hotel antes de un partido de la Euroliga y, de repente, me pregunté '¿Qué haces aquí, estás loco? Pronto cumplirás 77 años y sigues siendo entrenador. Puedes llegar a los 90, eso son 13 años'. Entonces me dije a mí mismo '¡Se acabó el baloncesto, déjalo de una vez!'”, relató Svetislav Pesic, según el semanario alemán Die Zeit, al anunciar el final de su carrera como entrenador. El técnico serbio, que dirige actualmente al Bayern de Múnich, confirmó su retiro al cierre de la presente temporada, poniendo fin a más de cuatro décadas dedicadas al baloncesto profesional en Europa y el mundo, según publicó Die Zeit.

Pesic, a sus 76 años, tomó la decisión de dejar los banquillos tras una carrera caracterizada por los logros tanto con selecciones nacionales como con varios clubes de élite, reportó Die Zeit. El entrenador encabezó equipos líderes en Alemania y España y alcanzó títulos internacionales con selecciones europeas. Die Zeit detalló que el actual técnico del Bayern de Múnich manifestó que este ciclo será el último en un recorrido iniciado hace más de cuarenta años. “Sé que la gente no me creerá cuando diga que esto es el final. Pero realmente ya es suficiente tras esta temporada”, declaró Pesic a dicho medio.

Según reportó Die Zeit, Svetislav Pesic se alzó con la Copa del Mundo al frente de Serbia en 2002, elevando al equipo nacional a la cima del baloncesto internacional. Su historial incluye además títulos continentales: conquistó el Eurobasket con Alemania en 1993 y repitió este logro con Serbia en 2003. Bajo su dirección, la selección serbia obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. En 2023, dirigió a Serbia al subcampeonato del Mundial de Baloncesto, consolidando una de las trayectorias más amplias y premiadas entre los entrenadores europeos contemporáneos, según consignó Die Zeit.

En el ámbito de clubes, el medio alemán resaltó que Pesic alcanzó la gloria europea con el FC Barcelona, llevándolo al título de la Euroliga en 2003. Bajo su gestión, el club catalán ganó también dos títulos de Liga Endesa en 2003 y 2004, y tres Copas del Rey (2003, 2018 y 2019) durante dos etapas distintas al frente del equipo: la primera entre 2002 y 2004, y la segunda entre 2018 y 2020. Además, Die Zeit reportó que Pesic logró la Eurocup con el Akasvayu Girona en la temporada 2006-2007 y entrenó al Valencia Basket durante la campaña 2010-2011.

En su paso por la Bundesliga alemana, Pesic sumó cinco campeonatos al dirigir al Alba Berlín y posteriormente al Bayern de Múnich. Regresó a este último club el año pasado con el objetivo de obtener otro título nacional antes de despedirse del baloncesto de élite. “No habría fichado por ningún otro club, pero me identifico al 100% con el FC Bayern. Es el club más cercano a mi corazón”, expresó Pesic en declaraciones recogidas por Die Zeit al explicar su retorno al equipo bávaro.

El técnico serbio agregó que, a pesar de su jubilación como entrenador principal, continuará vinculado al deporte y prevé impartir cursos de entrenamiento. Sin embargo, descartó la posibilidad de volver a asumir la jefatura de un equipo en el futuro. “Al llegar al final de mi vida, ya no puedo seguir siendo entrenador jefe”, concluyó Pesic, según compartió Die Zeit.

Con este anuncio, tal como difundió Die Zeit, Pesic pone punto final a una histórica carrera que abarca éxitos en distintos países y una influencia notable en el desarrollo del baloncesto europeo. A partir del término de esta temporada, el experimentado estratega se despide de los banquillos tras aportar innumerables títulos y haber formado parte de momentos clave en equipos y selecciones nacionales.