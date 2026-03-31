PP reprocha a Sánchez que se "erija de defensor del cristianismo" cuando "va por la vida de ateo confeso"

Durante una intervención en el Congreso, la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, expresó el rechazo de su partido a la reciente aprobación en el parlamento israelí de una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento a palestinos condenados por asesinato de israelíes en Cisjordania. Muñoz afirmó que el Partido Popular está "manifiestamente en contra" de la pena de muerte "en cualquier caso". De acuerdo con declaraciones recogidas por diversos medios, insistió en que "el Estado, que es quien juzga y puede condenar a la pena de muerte, ni es Dios ni se tiene que poner en la posición de un asesino que mata a alguien", y defendió que existen otros recursos legales como la prisión permanente revisable, que permiten evitar la puesta en libertad de personas que no han sido reinsertadas.

Igualmente, Muñoz abordó la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a asuntos de religión. Según informó el medio, criticó que Sánchez "se erija como defensor del cristianismo" mientras "va por la vida de ateo confeso". La portavoz del PP realizó estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa celebrada tras la decisión inicial de las autoridades israelíes de prohibir la celebración de la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. Muñoz defendió el derecho al culto y la libertad religiosa, pero señaló la contradicción que observa en el mandatario por actuar en defensa de la religión cuando, a su juicio, previamente había expresado su desapego a la moral cristiana. Señaló que el presidente del Gobierno ha manifestado públicamente que no necesita la moral cristiana y cuestionó la coherencia de sus intervenciones en defensa de los valores religiosos.

La portavoz también recordó que el grupo socialista se abstuvo en la votación de una moción parlamentaria para apoyar a los cristianos perseguidos en el mundo, celebrada el 19 de marzo. Además, hizo referencia a la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral religioso por las víctimas de Adamuz, y, en tono crítico, ironizó sobre la actividad del presidente del Gobierno en redes sociales, mencionando su afición a grabar vídeos con una gorra roja. En alusión a una habitual gorra con el lema "Make Science Great Again", Muñoz sugirió, de manera sarcástica, que podía aparecer con una gorra que dijera "Make Catholicism Great Again".

Respecto a política internacional, Muñoz acusó a Pedro Sánchez de poner en peligro la seguridad de España por la gestión de las relaciones con Estados Unidos, refiriéndose a la negativa del Ejecutivo a que las bases estadounidenses en territorio español pudieran ser utilizadas en una eventual guerra en Irán, lo que ha generado una "crisis diplomática" con Washington, según consignó el medio. Esta postura ha motivado críticas por parte de responsables estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, quien solicitó revisar el papel de Estados Unidos en la OTAN a causa de la posición adoptada por algunos aliados, entre ellos España.

Muñoz subrayó que "Estados Unidos no necesita a España para defenderse, pero España a la OTAN sí". En su opinión, la pertenencia y los acuerdos con la Alianza Atlántica deben cumplirse, aunque reconoció que cada país ejerce su soberanía nacional. Como ejemplo de gestión diplomática, aludió al caso de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien ha tomado decisiones en el marco de su soberanía, negando también el uso de bases propias, sin haber provocado una crisis con Estados Unidos o con Donald Trump; en contraste, argumentó que "no el señor Pedro Sánchez". Aseguró que "las cosas se pueden hacer de muchas maneras sin tener que montar el numerito" y advirtió que los enfrentamientos de Sánchez con Trump podrían tener repercusiones para España.

Durante su intervención, Muñoz recalcó el rechazo del PP a la pena de muerte tanto en Israel como en otros países donde existen sentencias similares, como el caso de Irán, donde mencionó que "cuelgan homosexuales de grúas". Ante preguntas de la prensa por la posición oficial de su partido sobre Israel, reiteró su oposición a la pena capital y remarcó la apuesta por mecanismos jurídicos que impidan la reincidencia, pero sin recurrir a la pena terminal contra ninguna persona.

La crítica de Muñoz hacia el presidente del Gobierno ha incluido cuestiones de coherencia personal y política, la posición española en ámbitos internacionales, así como la defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa. Según reportó el medio original, la portavoz del Partido Popular insistió en que los gobiernos deben conjugar el cumplimiento de los tratados internacionales con la defensa de sus propios valores constitucionales y las libertades fundamentales.