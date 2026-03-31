Pochettino elude los rumores sobre el Real Madrid y el Tottenham: "No es momento de hablar del futuro"

Durante la conferencia previa al amistoso frente a Portugal, Mauricio Pochettino abordó las especulaciones sobre su futuro profesional desde la perspectiva de su actual vinculación a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. El técnico argentino, según informó la agencia de noticias Europa Press, aclaró que no existen gestiones ni contactos recientes con instituciones como el Real Madrid o el Tottenham Hotspur para asumir sus banquillos, reiterando que se encuentra completamente enfocado en el desarrollo y preparación de su equipo nacional de cara al próximo Mundial.

Pochettino enfatizó que sus prioridades se centran en los desafíos deportivos inmediatos y en su compromiso con el proyecto de la Federación Estadounidense de Fútbol. “No, por el momento no [no ha hablado con nadie]. Estamos muy, muy concentrados, y totalmente enfocado en el Mundial, y todos saben que estoy comprometido con esta selección nacional, así que no creo que sea momento de hablar del futuro. No es una opción”, declaró el entrenador según recogió Europa Press. Además, el técnico relativizó la posibilidad de cambios repentinos en el ámbito futbolístico y no descartó escenarios alternativos a medio o largo plazo, considerando la naturaleza dinámica de su profesión.

El exentrenador de clubes como el Tottenham Hotspur, el París Saint-Germain y el Espanyol explicó que a pesar de los rumores habituales respecto a su futuro, la situación contractual con la federación estadounidense permanece abierta. “Estamos abiertos a otras posibilidades y no tenemos un contrato en el futuro [con la Federación Estadounidense], pero ¿por qué no si estamos contentos y la federación también? Ya veremos. Creo que lo más importante ahora es concentrarnos en el futuro, en el Mundial e intentar mejorar”, expresó Pochettino durante la rueda de prensa. Según reportó Europa Press, el técnico señaló también el atractivo del proyecto estadounidense y subrayó que continuar en el cargo dependerá de la satisfacción mutua entre su equipo de trabajo y la federación.

A pesar de la efervescencia mediática por rumores que lo vinculan al Real Madrid y al Tottenham, Pochettino sostuvo la postura de “aceptar” estos comentarios como parte del ambiente futbolístico. En palabras publicadas por Europa Press, el entrenador remarcó: “Yo digo que nunca se puede decir nunca porque en el fútbol todo puede pasar, pero estoy muy contento aquí y es un reto enorme, mayor de lo que pensábamos antes de empezar aquí”. De acuerdo con el medio, el argentino valoró especialmente la visión de futuro que percibe dentro de la Federación Estadounidense de Fútbol y expresó su satisfacción por el proceso de consolidación que atraviesa la selección.

Respecto a la dirección del grupo y a su metodología, Pochettino describió el momento actual como uno para la concentración y la mejora colectiva, evitando desvíos hacia negociaciones externas o discusiones contractuales prematuras. “Creo que el futuro aquí es muy prometedor y ahora no es momento de hablar, es momento de concentrarse en el Mundial y en lo que vendrá después. Seguro que tendremos tiempo para hablar de una forma u otra, dependiendo de la visión de la Federación y también de nuestra opinión, si estamos contentos o no, si la Federación está contenta o no”, según consignó Europa Press.

En el plano deportivo, el entrenador también dio información sobre la situación física de algunos jugadores, como el caso de Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid. Pochettino confirmó, de acuerdo con Europa Press, que Cardoso regresó a la capital española tras presentar molestias físicas que se acentuaron durante el amistoso ante Portugal. El entrenador detalló que el jugador tenía planeado disputar solo el primer tiempo del partido, pero tras sentir nuevas molestias, se tomó la decisión de no forzarlo y facilitar su recuperación en Madrid, considerando que no iba a participar con su club el fin de semana siguiente debido a una sanción.

El seleccionador nacional destacó el cuidado que se brinda a los jugadores en concentración, subrayando que Cardoso entrenó normalmente en las instalaciones del equipo antes de emprender el viaje de regreso a España. Esta gestión, según mencionó Pochettino y reportó Europa Press, busca priorizar la salud del futbolista y su pronta reintegración a la actividad competitiva.

A través de sus declaraciones, Mauricio Pochettino dejó explícito su compromiso actual con la selección de Estados Unidos, el interés que suscita el proyecto federativo local y la apertura a futuros escenarios en función de la evolución deportiva y contractual, ratificando que su atención permanece centrada en el Mundial y los próximos compromisos internacionales.